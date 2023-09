– Milyen út vezetett a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékáni székéig?

– A július elsejétől már az egyetemünkhöz tartozó Veres Péter-iskolában érettségiztem és a mosonmagyaróvári karon 1996-ban végeztem. Nekem is nagyon sokat jelent az óvári lét, megfogott a gazdászszemlélet és lett volna lehetőségem akár egyből itt is maradni az egyetemen. De engem a gyakorlat mindig is vonzott, és jelentkeztem az akkori Bábolnai Állami Gazdaságba. 2001-ben hívott vissza Schmidt János akadémikus. 2001 és 2005 között tanszéki mérnök, illetve PhD-hallgató voltam. 2005-ben, amikor végeztem, végigmentem az egyetemi ranglétrán. 2010-ben vettem át a takarmányozástani tanszéket, elég fiatalon, ez jó kihívást jelentett, sok tanácsot, segítséget kaptam az idősebb kollégáktól, amiket végig próbáltam szem előtt tartani. Egy kaposvári kitérőt követően 2019-ben Filep Bálint, az egyetem elnöke és Szalka Éva akkori dékán hívására érkeztem vissza. Akkor alakultak a kompetencia-központok a Széchenyi-egyetemen, az Agrár- és Élelmiszeripari Kutató Központ elnöki pozíciójára kértek fel, majd központvezető voltam egészen 2023. július végéig.

– Egy 205 éves hagyománnyal rendelkező akadémia vezetését vette át augusztusban. Mi fogadta itt?

– A kar épületeit, eszközállományát tekintve kiváló kondíciókkal rendelkezik. Ha végigsétálunk a várnál, a most megújuló várkapitányi épületnél, ahol egy Szigetköz Központ fog létrejönni, turisztikai informatikai központtal, korszerű könyvtárral, bemutatóterekkel, azt mondhatom, hogy méltó körülmények között tudjuk fogadni a hallgatóinkat és a látogatókat. Mindezzel párhuzamosan jelentősen fejlődtek azok a területek is, amelyek az oktatást, kutatást szolgálják. Erre példa a Smart Farmunk, melynek létrehozásában magam is aktív szereplő voltam. Olyan eszközfejlesztés valósult meg, hogy a vetéstől a betakarításig mindent precíziós, digitalizált elv mellett tudunk alkalmazni és bemutatni az érdeklődőknek. Az egyetemet fenntartó alapítvány megvásárolta a tejkutató intézet épületét, amivel több célt fogalmaztunk meg. Így tejipari képzéseket indítunk ott, sajtfeldolgozó üzemet hozunk létre, az ott képződött termékeket részben egyetemi brandként szeretnénk piacra vinni. Sört már gyártunk, illetve sajtot is. Ezt a vonalat szeretnénk folytatni, mert úgy érezzük, hogy mind a hallgatók, mind a laikus érdeklődők számára ez egy olyan terület, ahol meg tudjuk mutatni, hogy milyen tudással rendelkezünk mind elméletben, mind gyakorlatban.

– Mennyire vonzó ma Mosonmagyaróváron tanulni a fiataloknak?

– Az idei felvételi adatok azt támasztják alá, hogy nagyon vonzó. Az óvári karra 43 százalékkal több hallgató jelentkezett a tavalyinál.

– Minek köszönhető ez a siker?

– Egyre többen látják azt, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszeripar stratégiai ágazat. Ezenfelül a hallgatók azt is látják, hogy a precíziós gazdálkodás, az automatizáció, a digitalizáció olyan típusú mezőgazdasági szakembereket igényel, akik magas szintű mérnöki tudással rendelkeznek. Magyarország jó mezőgazdasági adottságokkal rendelkező ország, az emberek táplálékának biztosítása prioritást jelent. Mi is abban látjuk a fejlődés zálogát, hogy több tudományterületet kapcsoljunk össze. A Széchenyi-egyetem különböző karaival közös képzéseink is vannak, ezek jól működnek és a hallgatók is szeretik.

– Nagyon fontos lépés volt az egyetem, az óvári vár kinyitása a látogatók, a városlakók és a turisták felé…

– Most méltó körülmények között tudjuk a látogatókat fogadni. Még van teendő, sokkal több programot kell majd szerveznünk, akár a várudvaron, akár annak környékén. Ez ügyben folyamatosan egyeztetünk a városvezetéssel, és elő kívánjuk segíteni, hogy az ide érkezők minél jobban megismerjék a várat, és minél több olyan program is legyen, amiért érdemes itt eltölteni az időt. A tankonyha éttermi része, a főhercegi söröző létesítése, a kávézó mellett tervben van, hogy a biciklivel érkezők is meg tudjanak pihenni, kenuval kikötni a Lajtán. Mindezek a fejlesztések a karunk hírnevét is öregbítik.