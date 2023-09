A művészettörténész mesélt a két világháború közötti csehszlovák képzőművészet sokoldalú, prominens képviselőjének az életpályájáról, fotókkal, festményekkel illusztrálva előadását. Prohászka kispolgári család szülötte volt, tősgyökeres csallóközi. Berlinben sikerült az -izmusok világával megismerkednie. 1948-ban költözött Mosonmagyaróvárra, ahol eleinte a Duna utca 10.-ben, majd a Városkapu tér 5.-ben lakott. 1952-ben hozta létre a Mosonmagyaróvári Képzőművészeti Szakkör és Munkacsoportot.

Megtudhattuk, hogy a Hansági Múzeumban festményeket és fotókat is őriznek, melyek Tallós Prohászka Istvánhoz köthetőek, illetve sok magánszemélynél is vannak hasonló relikviák, illetve Iváncsics János felhívta a figyelmet a Városházán látható alkotására is.

A rendezvényre ellátogattak a néhai művész családtagjai is: menye, unokája, dédunokája és ükunokája.

Szívet melengető, ahogy a nagypapám emlékét ápolják, hogy utcát neveztek el róla és nagy öröm volt most ez az előadás is nekünk

– mondta el a Kisalföldnek Tallós Ágnes, aki unokaként még emlékszik a festőművész nagypapára.