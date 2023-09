Néhány hete Márta Tamás kimlei méhész talált rá az első hazai példányokra. Kerestük a szakembert, aki elzárkózott a nyilatkozattól.

Ezért Varga Tamás Imre kisbodaki méhész fordultunk, akinek közvetítésével a bizonyítópéldányok a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe kerültek.

– Három bizonyítópéldányt magam vittem fel Budapestre augusztus 23-án. Kimlén jelent meg az ázsiai lódarázs, mely minden rovarra veszélyes, kezdve a szitakötőktől, a posz-, bányászméheken keresztül a háziméhekre. Egy-egy kisebb, gyengébb családot képes akár teljesen elpusztítani – tudtuk meg Varga Tamás Imrétől.

A szaktanácsadó tájékoztatása szerint a rovar Ázsiában őshonos, Európában először Franciaországban észlelték 2004-ben, ahová konténerhajóval érkezhetett. Évente 50-100 kilométernyit terjeszkedhet, így hazánkban érkezését két-három év múlva várták. Érdekesség, hogy Ausztriában még nem is találtak, legközelebb az olasz-német határnál figyelték meg.

– Elég lehetett, hogy egy zöldség- vagy gyümölcsládán keresztül ide érkezzen vagy akár egy turista autójával, hogy akár több száz kilométerre kerüljön. Tudtuk, hogy előbb-utóbb ide ér, de nem számítottunk rá még mostanra. A franciák és a spanyolok komoly erőfeszítéseket tesznek ellene, kiirtása lehetetlen, csak lassítani lehet terjedését csapdázással. Jó megoldás, ha tavasszal sikerül elcsípni az anyaállatot, amely fészket rak, és az augusztus-szeptemberre lesz a legnagyobb, akár több ezer darázzsal – részletezte a méhész.

Varga Tamás Imre szerint az ázsiai lódarázs valamivel kisebb, mint európai társa és nem is agresszívebb, viszont más stratégiával vadászik.

Már tudományos szempontból is “hivatalos” a faj magyarországi jelenléte

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesülethez (OMME) az elfogott gyanús példányokból érkezett néhány darab, amit átadtak a rovarszakértőnek. A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa augusztus 24-én azonosította és elismerte, hogy ázsiai lódarázsról (Vespa velutina) van szó - tették közzé weboldalukon, ahol egy videót is megosztottak. Ezen a felvételen a kimlei méhészet kaptárainál repkedő példány látható.

Néhány nappal később pedig már arról számoltak be, hogy a Folia entomologica hungarica tudományos szakfolyóiratban közölték az ázsiai lódarázs hazai jelenlétét, és mint írják: innentől tudományos szempontból is “hivatalos” a faj magyarországi jelenléte.

Győrszentivánon mégsem lódarázs volt

A győrszentiváni Farkas István is jelezte szerkesztőségünknek, hogy június elején találkozott egy hatalmas méretű darázzsal.

– A fiaim szóltak, hogy egy hatalmas darázs van a szobájukban, nem is mertek bemenni, becsukták az ajtót. A huszonegyedik század technikájának köszönhetően mindig nálunk van a kamera, így telefonnal le is fotóztam a 3-4 centiméteres rovart, mielőtt kidobtam. Egy héttel később olvastam, hogy hazánkban is megjelent az ázsiai lódarázs, amely veszélyes, és akkor jöttem rá, hogy nálunk is ilyen látogató járt – hangsúlyozta érdeklődésünkre István, megjegyezve, hogy családi házban élnek, ahol már többször jelentek meg méhek, darazsak, sőt az is előfordult, hogy szakembert kellett hívni a darázsfészek eltávolítására. Varga Tamás Imrét kértük a beazonosításra a Farkas István által küldött fotó alapján, és cáfolta, hogy ázsiai lódarázs lenne a képen.