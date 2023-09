- Az egykori Mekszikópuszta, a jelenlegi Fertőújlak Trianon revíziójaként 1923-ban visszakerült Magyarországhoz, amely az UNESCO világörökség része és a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe. Óriási dolog, hogy megemlékezhetünk erről a helyről, hiszen száz év óta először tehetjük meg. A rendszerváltás óta most jutottunk el oda, hogy a levéltári iratok feltárásával visszakerestük a terület történelmi múltját és ennek ismeretében készülhetett el az emlékmű is, amely azt hirdeti az utókornak, hogy ez a település visszakerülhetett Magyarországhoz és azóta is Sarródhoz tartozik - hangsúlyozta ünnepi beszédében Barcza Attila.

Papp Gyula Sarród polgármestere jubileumi köszöntőjében elmondta, hogy az 1920-as Trianoni békediktátumban kijelölték azokat a határpontokat, amelyek mentén az új magyar határ kialakulhatott, viszont a felállított határkijelölő bizottságok, ezeknek a pontoknak a kijelölésekor engedékenyebbek voltak és a főúri valamint a helyi lobbinak köszönhetően egy közel másfél éves huzavona után végül megengedték, hogy Mekszikópuszta magyar település maradjon. 1923. szeptember 13-án, a semleges zóna megszűnésével pedig kialakult a mai határ.