Újabb, Tárnokréti múltjának egy részletét feldolgozó kiadvánnyal jelentkezett Nagy Ferenc helytörténész. Ezúttal a helyi utak történetét, a nyomvonalak alakulását, az egy-egy építkezést kísérő nézeteltérések sorát foglalta könyvbe. Megemlékezik a falun áthaladó római kori útról, de a Tárnokrétit Lébénnyel összekötő szakaszról is. Utóbbival kapcsolatban annak idején a környezetvédők fogalmazták meg ellenérzéseiket, de a helyieknek fontos volt, hogy nyissanak a szomszédos település felé.

Nagy Ferenc korabeli újságcikkeket olvasott el, jegyzőkönyvekből, levéltári iratokból tájékozódott. Azt mondja, elődeik jól dokumentálták a beruházásokat. A kutató egy korábbi kötetében a község hídjait mutatta be, már akkor megfogalmazódott benne, hogy érdemes lenne az utakkal is foglalkozni. Érdekes történeteket is mesélt.

Nagy vita volt a Tárnokréti–Lébény közti útszakasz építéséről. 1991. december 12-én adták át az új szakaszt. Fotó: Kisalföld-archívum

– Az 1980-as évek végén voltam egy értekezleten a Lébény–Tárnokréti közti úttal kapcsolatban. Már akkor tervezték a fejlesztést, a tervek is elkészültek. Sokan voltunk a megbeszélésen, minden szakterület képviseltette magát és a természetvédők is meghívást kaptak. A tervek kézről kézre jártak, örömmel forgattuk, hiszen a rétiek várták nagyon, hogy elkészüljön a szakasz. Véget ért a tanácskozás, a mérnökök meg keresték a tervrajzokat, de nem találták. Kézen-közön eltűntek. Hogy kik tüntették el, ma sem tudom, ahogy arról sem kaptam információt, hogy végül megkerültek-e, vagy a másodpéldányt használták. A lébényi úttal kapcsolatban egyébként komoly anyag gyűlt össze és tulajdonképpen ez adta az ötletet ahhoz, hogy a kisebb utakat is kutassam – ismertette Nagy Ferenc.

A Csokorba kötött útjaink címet viselő könyvből kiderül, hogy a Tárnokréti határán átvezető római kori út építése Appius Caludius római politikus, censor, consul nevéhez fűződik. Valószínűleg a Bécs és Győr közti hadiút egy elágazása volt. Részletesen olvashatunk a kisebb, de a falu határában fontos utak kialakításáról is. Évszázadokkal ezelőtt például a legfontosabb határút az úgynevezett Hiccser út volt, ami Cakóházára vezetett. Szó esik a belterületi utcákról, az Iskola közről, a Műhely közről, a Csarnok közről, a Templom közről, a temetői útról. Nagy Ferenc még a helyi baleseteknek is szentel oldalakat.