Öt évvel ezelőtt a negyedszázados jubileum alkalmával is visszatekintettek az elmúlt évtizedekre, azokra az időkre, amikor a templom építésének gondolata felvetődött, majd a tervek a megvalósítás útjára léptek. A kilencvenes évek elején hamar felgyorsultak az események, és Czank Vilmos, templomépítő plébános vezetésével gyorsan megépült a templom.

Soha nem szabad megfeledkezni azokról az emberekről, segítőkről, támogatókról és közreműködőkről, akik valamit is hozzátettek a templom felépítéséhez, működtetéséhez, és a fennmaradásához. Nem elég felépíteni a templomot, azt tartalommal is meg kell tölteni, ne csak Karácsony alkalmával teljen meg a templom, hanem máskor is.

Dr. Pápai Lajos emeritus megyés püspök úr szentmisét tart, ugyanúgy, mint az alapkőletétel vagy éppen a felszentelés alkalmával, majd az egyes kerek évfordulókon.

Várják az ikrényi híveket, lakosokat és a környező települések hívő közösségeit is a megemlékezésre. 30 év elteltével a rendszerváltást követően az elsők között lehetett ott Ikrény az új templomépítők között.

Beküldte: Kocsis-Katona Imre