A rábacsécsényiek idén ünneplik iskolájuk fennállásának 325. évfordulóját. A jeles alkalomból iskolatalálkozót rendez az önkormányzat, melyre várnak mindenkit, akinek egykor köze volt a csécsényi tanodához: akár tanárként, tanítóként vagy diákként. Szeptember 9-én, szombaton délután lesz az ün- nepség az iskola udvarán.

– Nagy dolog ez egy kis falu életében és tisztelet illeti utólag is azokat az őseinket, akik az oktatást a nehéz körülmények között is lehetővé tették az ezerhatszázas évek végén. A korabeli községi iratokból, jegyzőkönyvekből, levéltári kutatásokból tudjuk, hogy az első kántortanítót a településen Madarász Andrásnak hívták, és 1698-ban bízta meg a tanítói feladatok ellátásával az akkori községvezetés. Azt is tudjuk, hogy nem sokkal korábban tűzvész pusztított a faluban, és az itt élők nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Tizenhárom jobbágycsalád maradt Rábacsécsényben, akiknek újra kellett építeniük a falut és az életüket. Ennek ellenére azonban, vagy éppen emiatt, elődeink fontosnak tartották a helyi gyerekek oktatását és a kántortanító szerződtetését – fogalmazott Kovács Teodóra polgármester, aki egyben vezetője is a csécsényi iskolának.

Hozzátette: úgy gondolták, hogy a 325 esztendő mindenképpen érdemes a visszapillantásra és az emlékezésre, de az ünneplésre is. A nagy napra szeretettel várják a volt tanulókat és pedagógusokat is, akik valaha oktattak a faluban. Az esemény tehát szeptember 9-én délután fél négykor kezdődik. Lesz egy kis ünnepség, ismertetik az iskola történetét, majd szeretetvendégségbe várják a résztvevőket.

Az elmúlt 325 évben folyamatos volt a tanítás az intézményben. Jelenleg hat évfolyamban történik az oktatás: az első négyben, illetve a hetedikben és nyolcadikban. Az ötödikesek és hatodikosok Mórichidán tanulnak. A rábacsécsényi a téti általános iskola tagintézményeként működik, közel száz tanulóval. Kovács Teodóra megjegyezte: ha ezt a létszámot tartani tudják, akkor iskolájuk még sokáig fennmaradhat.