Michl József Tata polgármestere a természeti értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelettel kapcsolatban az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta:

Tovább finomítjuk és pontosítjuk ezt a rendeletünket, hiszen az Öreg-tó Természetvédelmi Terület esetében a védett területek lehatárolásának változtatása szükségessé vált. Több terület esik védettség alá, például a tópart közeli utcák is. De az utca nem lehet ilyen, hiszen akkor azt nem lehetne használni! Döntés az után születik majd ezekben a kérdésekben, miután megkapjuk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) szakmai véleményét a javaslatunkról."

Gazdasági társaságokkal kapcsolatosan az ülésen elfogadták az önkormányzat cégeinek 2022-re vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámolóit, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.-vel kapcsolatosan pedig a vezérigazgatói feladatokkal összefüggésben is voksoltak a Városházán. Berczelly Attila jelezte, hogy a május végével lejáró jogviszonyát nem kívánja meghosszabbítani. Michl József a sajtótájékoztatóján azt mondta: Szeretné a nyilvánosság előtt is hálásan megköszönni Berczelly Attilának a közös munkát, hiszen több, mint 10 éve dolgoznak együtt. Az ülésen döntést hoztunk arról, hogy a jelenleg is a Városkapunál dolgozó dr. Cseh Georginát bízzuk meg a társaság vezérigazgatói feladatainak ellátásával 2025. május 31-ig.

Vagyongazdálkodási témával is foglalkoztak, például az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú helyiségek jövőbeni hasznosításával, illetve a Hajnalcsillag Tatai Református Óvodával. Utóbbival kapcsolatban Tata polgármestere tájékoztatott arról, hogy az önkormányzat és a Tatai Református Egyházközség között korábban köznevelési szerződés jött létre az óvodai nevelési feladatok ellátása céljából, s a város ingyenesen adta bérbe a feladatellátáshoz az ingatlant. A képviselők május 31-én arról döntöttek, hogy az ingatlant tulajdonba adják az egyházközségnek azzal a kitétellel, hogy abban csak óvodát lehet működtetni. Így a felújítási, karbantartási, vagyonvédelmi munkákat is a Református Egyházközség végzi majd a jövőben.

Humán témákban is voksoltak az ülésen. Az önkormányzatnak közművelődési megállapodása van tucatnyi civil, közhasznú szervezettel, alapítvánnyal, amelyeket évről-évre felülvizsgálnak. A képviselő-testület elfogadta Tata Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Michl József ezzel kapcsolatban elmondta: "Egy olyan, konkrét teendőkben is megfogalmazott programot viszünk végig, amely növeli a városunkban az esélyegyenlőséget. A program számos területet érint, többek között a fogyatékosok és a tanulásban akadályozottak kérdéskörét, a szegénység, alkoholizmus, a drogfüggőség vagy éppen a lakhatás kérdéseit."

A beszámolók sorában tájékoztató hangzott el az Európai Uniós pályázatokról és a Magyar Kormány által biztosított támogatásokról és arról az előterjesztésről, amely a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról tájékoztat majd. A találkozó végén a képviselők zárt ülés keretében tárgyaltak az Év Közszolgálati Dolgozója Díj 2023. évi adományozásáról. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését várhatóan június utolsó szerdáján tartja majd.