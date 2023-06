– Szeretnénk ismertetni a lehetőségeket a pályaválasztás előtt álló fiataloknak – emelte ki Ábrahám Kálmán, a Punishers magyarországi elnöke, aki maga is immár felnőttfejjel választotta a honvédséget. – A társszervekkel együtt népszerűsítjük az érdeklődőknek a munkánkat: így bemutattuk az újraélesztést eszközzel vagy anélkül vagy a stabil oldalfekvést. Ifjú bajtársaink lelkesek, motiválják a fiatalokat, legyenek kollégáink – hangsúlyozta Nagy László, az Országos Mentőszolgálat munkatársa.

– Készenléti gépjárművel, fecskendővel, gyors beavatkozó műszaki mentő gépjárművel érkeztünk, kollégáim a szakfelszerelést is megmutatják, s beszélünk az alaptevéknységünkről is – számolt be Szabó András, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.