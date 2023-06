Feledtetni a háborút 2 órája

Menekült családoknak segít a Patrónus Lions Győrben

A Magyarországi Lions Clubok Szövetsége sikeres pályázatot nyújtott be az Ukrajna Help programban való részvételre, így a magyarországi lions mozgalom eddigi történetében példátlan nagyságú összeget nyert el, közöttük a győri Patrónus Lions Club is.

A program lényege a Magyarországon letelepedni szándékozó családok segítése, különböző területeken. A Patrónus Lions Club a Győrben élő családokat segíti olyan kulturális programokkal, amelyek megpróbálják feledtetni az átélt szenvedéseket. Elsőként a Győri Balett Max és Móric produkcióját tekinthetik meg, majd július hónapban Budapestre látogatnak, ahol a főváros főbb nevezetességeit ismerik meg idegenvezető segítségével a családok, a délutánt a Fővárosi Állatkertben töltik. Augusztus hónapban a felhőtlen szórakozásé a főszerep, a kislődi Sobri Jóska Élményparkba látogatnak, ahol egész nap a különböző játékokat próbálhatják ki és tölthetik együtt az idejüket a háború viszontagságai elől menekülők.

