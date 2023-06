60 éve - Málna, citrom, fekete ribizli - Napi 4500 üveg üdítőital

Minden soproni üzletben, vendéglőben van bőven citromlé és más üdítőital. A Soproni Ásvány- és Szikvízüzemben harminc ember dolgozik azért, hogy friss, egészséges alkoholmentes italhoz jussanak a nagy nyári melegben a szomjazók.

Az üzemben régi gépekkel töltik a szikvizet. Most állnak a gépek. Miért? — Csökkent a kereslet a szikvíz iránt — mondotta Hargitai Nándor, az üzem igazgatója.— Annál több gyümölcslevet készítünk és adunk el. Az öreg gépeket gyakran kell javítani, de nemcsak ebben az üzemben. Az egész országban kevés a modern szikvíztöltő gép. A jelenlegi szódásüvegek nem sokáig lesznek már forgalomban.

Világszerte patent dugós üvegekbe töltik az enyhén szénsavas vizet. Nálunk is ez a jövője a szikvíz töltésének. Ha teljes kapacitással dolgozik a négy töltőállomás, akkor napi 4500 liter szikvizet állíthat elő az üzem. Az üzemben citromot, narancsot, meggyet, a málnát és a legújabb sztárt, a feketeribizlit töltik. A töltőgépek félautomaták. A két és fél decis üvegekbe 5 deka, a három és fél decisekbe 7 deka sűrített szörpöt adagolnak a gépek. Egyelőre még akadozik a meggylé töltése, mert nincs elegendő nyersanyag. Remélhető, hogy az ünnepi hetekre megérkezik a meggy is. Az üzem naponta 3500—4000 üveg, üdítőitalt ad át a kereskedelemnek. A kapacitás napi 4500 üveg.

Ez az üzem látja el a Várost övező községeket gyümölcslével, sőt Sárvár is innen igényli a hűsítő italt. A balfi gyógyvízforrás melletti rozoga épületben töltik az országszerte ismert Balfi vizet. Az épület és berendezése felújításra vár. A tervek szerint jövőre korszerűsítik a balfi töltőállomást. A vizet nemcsak a kereskedelem igényli, hanem sok üzem is: a Vasöntödében, a Téglagyárban, a Gázgyárban, a Selyemiparban, a Pamutiparban védőitalként használják. A győri Vörös Csillag Szállónak is sokat szállít az üzem. Sárvár, Szombathely, Kőszeg, Szentgotthárd tartoznak még a Balfi-víz fogyasztók közé. Ami új és ami újításra vár.

Az üzem a maga erejéből, az önköltség csökkentési hitelből modern üvegmosógépet vásárolt. Segítségével 30 százalékkal növekedett a termelékenység. A gyümölcsös üvegeket mintegy 15 percig ipari mosószerrel vegyített vízben áztatják, majd az öblögető gépen tisztítják. Nemrég épült meg a férfi és a női öltöző, zuhanyozó és egy szép világos ebédlő. A szállítás módja elavult. Egészségügyi szempontból sem kívánatos, hogy lovaskocsik vigyék az üdítő italt, szikvizet, gyógyvizet. Az üzemnek van egy három és fél tonnás öreg tehergépkocsija. Jó szolgálatot tesz, csak gyakran kell javítani.

Az üzem vezetői igyekeznek, amit lehet, saját erőből korszerűsíteni. A termelést jobban centralizálják, ezzel jobb és gyorsabb lesz a munka is. A jelenlegi körülmények között sem működik rosszul az üzem. Tavaly 1110 százalékra teljesítette a tervét, idén az első negyedévben 123, májusban 130 százalék a tervteljesítés. A Soproni Ásvány- és Szikvízüzemben javulnak a munkakörülmények. A várható építkezések, tatarozások, gépek beszerzése mind azt acélt szolgálják, hogy több és jobb legyen az üdítő ital.

40 éve - Emberségből vizsgáztak - Segített az összefogás

Társadalmunkban nemigen akad olyan kérés, felhívás, ami ne találna nyomban visszhangra. Felbecsülhetetlen értékű társadalmi összefogással készült munka jelzi gyermekeink, öregjeink, embertársaink szebb és gondtalanabb életéért tett önzetlen erőfeszítéseket. Sok közösségi érzésű, igaz ember él közöttünk, s egyre többen vannak, akik egyszerűen képtelenek elviselni, ha valakit baj ér, ha valakinek fáj valami, ha valaki hiányt szenved valamiben. Ők azok, akik azt vallják: mások gondjaiban osztozni, másokon segíteni semmihez nem hasonlítható, felemelő érzés.

Ki gondolta volna, hogy egy rokkantnyugdíjas ember napjait megkeserítő filléres bosszúság megszüntetése többeknek szívügyévé válik. Két hete foglalkoztunk a postában Reider István écsi (Ady Endre u. 8.) olvasónk keserűségével: tavaly januárban vásárolt egy Robi 50 típusú kistraktort, amit nem tudott használni, mert csak egy év elteltével kapott hozzá járókereket. Ráadásul a szerencse is elpártolt mellőle, mert az első kipróbáláskor a gép kuplungja teljesen széjjel ment. Hiába akarta kicserélni, a boltos nem tudott adni másikat. Helyette azt tanácsolta, hogy az anyaghibás alkatrészt küldje vissza a gyártó cégnek.

Olvasónk megfogadta a tanácsot és levélben kért segítséget a kisgépet gyártó Veszprémi Mezőgép Vállalattól, majd pedig a pécsi AGROKER-től. A gyártó a garancia lejártára hivatkozott, az alkatrészeket értékesítő vállalat pedig még válaszra sem méltatta. Márpedig kuplungbetét híján továbbra sem használhatja a kínos takarékossággal összegyűjtött pénzen vásárolt kistraktort.

Olvasónk elkeseredése csak az újságcikk megjelenéséig tartott. Ugyanis másnap megjelent lakásán a győri Mezőgazdasági Szerviz Szerelő és Szolgáltató Közös Vállalkozás (Áchim András u. 11.) egyik szocialista brigádja és az ügyeskezű szerelők kifogástalanul megjavították a kistraktort. Fáradozásukért csak köszönetet fogadtak el. A szocialista brigád emberségből és segítőkészségből kitűnőre vizsgázott. Alig távoztak a szerelők, újabb segítség érkezett. A pannonhalmi vasbolt vezetője érkezett a keresett alkatrésszel, de addigra a kisgép már üzemképes volt. Így Reider István a boltvezetőnek már csak a segíteni akarását köszönhette meg.

Az újságban megjelenik néhány sor, vagy a rádióban elhangzik pár szó arról, hogy valami csekélység megkeseríti egy idős ember hétköznapjait. S másnap már személyesen — a költségeket sem nézve — elindul hozzá a segítség. Ekkora nagyszívűség mellett nem lehet elmenni szó nélkül.

10 éve - Lakossági fórum az Erzsébet-kertről, a várkerületről, kerékpárutakról

Újra bizonyították a soproniak, hogy érdemes velük kommunikálni. Kérdések özönét tették fel a tegnap esti fórumon a kerékpárutakkal, az Erzsébet-kert, illetve a Várkerület felújításával kapcsolatban.

Az Erzsébet-kert felújításának lényege, hogy a parkot, mely a magyarországi közparkok sorában az elsők között jött létre, az 1910-es állapotának megfelelően állítsák helyre. Újra megépítik a zenepavilont, a támfalat, kör alakú ágyúsokat alakítanak ki a park közepén, rendezik a faállományt. Nagy Gabriella okleveles kert- és tájtervező bemutatta a felújítás terveit, aztán Fodor Tamás polgármesterrel együtt alig győzött válaszolni a kérdésekre. Volt, akinek tetszettek az elképzelések, mások kifogásolták, hogy a XXI. században miért egy száz évvel korábbi állapotot kell visszaállítani.

Mi lesz például a megvilágítással, a játszótérrel, a biztonsággal? A válaszokból kiderült, az EU szigorúan az 1910-es állapotok visszaállítására adja a 250 millió forintot. A játszóteret az önkormányzat újítja fel, ahogy a világítást és az őrzést is a város oldja majd meg. A belső kerékpárút-hálózat ha lehet, még több kérdést és némi vitát is generált. A kerékpárosok kijelölt útvonala a tervek szerint ugyanis eléggé vegyes lesz. Hol a gyalogosokkal együtt, hol az autósokkal vagy a saját felfestett sávjukban kerekezhetnek. Lesznek csomópontok, ahol le is kell szállniuk a zebránál.

Az úthálózat 65 parkoló elvesztésével is jár, s megoszlottak a vélemények arról, hol biztonságosabb: a járdán vagy a forgalomban. Fodor Tamás elsősorban a bicikliző gyerekek biztonságára gondolt a tervezésnél, a felnőtt kerékpárosok ugyanakkor lehetőségeik korlátozásától féltek. A Várkerület felújítása volt a lakossági fórum harmadik témája, s mivel a tervek már „megjártak” több fórumot, kérdésekből is kevesebb jutott. Az kiderült, hogy már idén megkezdődnek a közműépítések, amit télen egy ideiglenes helyreállítás követ, és jövőre folytatják a munkát. A közműveket a burkolatépítések követik. A városvezetés minden panaszt és javaslatot vár már most is a [email protected] e-mail címre.