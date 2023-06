– Az utcában a mi házunk fekszik a legalacsonyabban, és még az alapja is alacsonyabb a többiéhez képest. A problémát az is tetézi, hogy a szomszédunk még az árkot is betemettette, ami elvezethetné a vizet. A mostani esőzések, amik az árkokat is ellepték, hozzánk folytak be. Múlt héten pedig arra keltem, hogy a nappaliban és a konyhában bokáig ér a víz – mondta el Károlyi Tivadar, aki szezonban szőlészetben vállal munkát, de a károk óta az egészségügyi problémái miatt nem tudott dolgozni, így attól a bevételtől is elesett a család.

Befolyt az esővíz

– Néhány évvel ezelőtt volt hasonló problémánk, hogy befolyt az esővíz, de az nem volt ekkora horderejű, mint a mostani. Három napig szüntelenül esett az eső, és még a tűzoltóság is kiérkezett az utcába kiszivattyúzni az árkokat. A látvány és a szagok magukért beszélnek, hiszen a ház falai rövid időn belül annyira átáztak, hogy nem tudjuk kiszellőztetni. A nyirkos légtér és a dohos szag miatt egészségügyi problémáink is lettek – részletezte a családfő, aki fél, hogy mi lesz egy újabb esőzésnél. Hozzátette, sajnálja azt is, hogy az elázott fa padlóburkolatoktól meg kellett válniuk, ami korábban nem kevés pénzükbe került.

Tivadar élettársa, Teréz kitért arra is, hogy az Iváni Roma Nemzetiségi Önkormányzattól kaptak némi segítséget. – Próbáltunk több helyről segítséget kérni, de sokan nem foglalkoztak a problémánkkal. Teljesen kilátástalanná vált a helyzetünk, nem tudjuk, hogyan tudnánk megoldani. Próbálkoztunk a közösségi médiában, de ott csak támadás érte a családomat. A nemzetiségi önkormányzattól viszont kaptunk némi támogatást – mondta.

Teljesen eláztak a bútorok

A család részére a Jóakarat hídja 200 ezer forintot ajánlott fel olvasóinknak köszönhetően, amit a ház padlóburkolatának helyrehozására használnak fel, illetve az elázott villanyvezetékek cseréjére fordítanak. Azonban azt még nem tudják, hogy a bútoraikat és a tönkrement hűtőjüket hogyan pótolják.

– A villanyvezetékek régiek voltak és eláztak, így csak a szobában van most áram. Már beszéltem egy villanyszerelővel, aki 60 ezer forintért hozná nekünk rendbe. A nappalirészben teljesen eláztak a bútorok és a gyerekek ágyai is, amelyeket szintén ki kellett dobnunk. Azt még nem tudjuk, miből veszünk újat, de a legfontosabbak az ágyak lennének és egy hűtő, hiszen nyáron az elengedhetetlen. Örülnénk annak is, ha másodkézből vagy felajánlásból kapnánk – mondta a családapa, aki attól is fél, hogy a felvizesedett falakról a vakolat leomlik.