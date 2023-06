Tagai István, alapító szervező elmondta, hogy nagy álma vált valóra és nem is gondolta volna, hogy az első év után ilyen sikere lesz a rendezvénynek.

- Az első évben nagy sikernek könyveltük el, hogy 3 millió forintot tudtunk összegyűjteni, idén pedig átléptük a 23 milliót. A Kantharosz Gála célja mindig is az volt, hogy szórakozva jótékonykodjunk, ezzel segítve az arra rászorulókat. A Győri Filharmonikus Zenekar, a szponzorok, a borászok és a nézők nélkül ez most sem sikerült volna, így hálásak vagyunk minden támogatásért. Évről évre a részvevők, a licittételek és licitálók is egyre többen vannak, reméljük a jövőben is tartani tudjuk ezt a szép tendenciát - emelte ki Tagai István.