A beszámólót Krasula János r. ezredes, a tatai kapitányság vezetője tartotta. Kiderült, 2022-ben csökkent Tatán a regisztrált bűncselekmények száma, míg a személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteké 38-ra emelkedett.

Michl József polgármester az ülés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: Az önkormányzat régóta kiváló kapcsolatot ápol a tatai kapitánysággal, jó az együttműködés, közös a cél. A rendőrség nagy hatékonysággal tudja felderíteni az egyes eseteket Tatán. Térfigyelő kamerarendszert építettek ki, jelenleg 39 kamera működik a városban.

Az adattovábbítások alapján több bűncselekmény, illetve szabálysértés elkövetőjét sikerült eljárás alá vonni. Michl József a témával kapcsolatban elmondta, van ahol vagyonvédelmi szempontból, van ahol környezetvédelmi megfontolások alapján telepítettek kamerákat. A Tatára bevezető utak mentén is szeretnék bővíteni a kamerarendszert. A kamerarendszer adatai is mutatják, hogy Tatán kiemelkedően magas az átmenő forgalom, ami igazolja azt az igényünket, hogy jó lenne a várost elkerülő út építését elkezdeni.

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységét összegző beszámolója is elhangzott. A parancsnokság elsődleges működési területe 28 település. 2022-ben az előző esztendőhöz képest kis mértékben, 989 alkalomra nőtt a vonulásaik száma, 529 esetben műszaki mentéshez, 460 alkalommal pedig tűzesethez riasztották őket. Az év folyamán a beavatkozást igénylő események sorában 45 esetben személyeket mentettek. Michl József polgármester megköszönte a tatabányai tűzoltók és az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját.

A Volánbusz Zrt. helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolója is elhangzott. Tata helyi járatú közlekedésében 2022. december 11-től új vonalhálózatot és menetrendet vezettek be. A változás célja a vasúti csatlakozások javítása, a munkába járás és a diákok utazásának optimalizálása volt. A társaság bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, ezzel digitális jegy és bérletvásárlásra van lehetőség. A helyi közlekedés bevételei 2022-ben 134 millió forintot tettek ki, mely 2,5 százalékkal magasabb az előző évinél. Az emelkedés viszont nem olyan mértékű, amely számottevő lenne az összköltséget illetően, az önkormányzat éves szinten továbbra is 100 millió forintos nagyságrendben fizet a Volánnak, pótolva annak veszteségét.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó előterjesztések között szerepelt a Tatai Öreg-tó Kft., a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. és a Tatai Városkapu Zrt 2023. évi üzleti terve, a Városkapu Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére kiírt pályázat beadási határidejét pedig meghosszabbították.

A képviselők egyeztettek a központi orvosi ügyelet átszervezéséről is. Az ügyeleti alapellátás 2023. május 1-től Komárom-Esztergom vármegyében is az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) működteti, az egységes ügyeleti telefonszám május 1-től a 1830-as. Az egységes, betegközpontú rendszer két elemből áll majd, a háziorvosi ügyeleti ellátásból és a sürgősségi ügyeletből. A háziorvosi ügyeleti ellátás helyszíne Tatán az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetben lesz, a Hősök tere 2. szám alatt.

Döntés született az Intézmények Gazdasági Hivatala intézményvezetői pályázatáról. Recsák Máriát, az IGH jelenlegi vezetőjét újabb öt évre megbízta a képviselő-testület.