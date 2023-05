A Greengage – a zöld elkötelezettség díja versenyén 4 főkategóriában hirdettek nyertest. A végső győzelemre esélyes vállalatok a szakmai zsűri értékelése alapján kerültek ki az összesen 30 alkategória legjobbnak ítélt pályamunkái közül. Ehhez a szűk elithez csatlakozott az STKH, mely a saját alkategóriájából kvalifikálta magát a finalisták közé, olyan hazai és multanacionális nagyvállalatok mellett, mint a Wolt, a K&H Bank, a HELL Energy vagy éppen a SPAR Magyarország.

Bár a főkategóriában végül nem az STKH győzedelmeskedett, már a döntős szereplés is komoly szakmai elismerés, amely jelzi, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató képes felnőni a legnagyobb vállalatokhoz és széles tömegeket eredményesen megszólítani a fenntarthatóság olyan fontos témaköreiben, mint a hulladék tudatos kezelése. A zsűri pozitív értékelése mellett a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy az STKH szemléletformáló tevékenysége működik.

Börzsei Gergő művezető az elismerő oklevéllel.

Fotó: Rombai Péter

Az elmúlt években emelkedett a szelektíven begyűjtött, értékes másodalapanyagként újrahasznosítható hulladék mennyisége, melynek a minősége is érezhetően javult, miközben a kommunális hulladék aránya is csökkent a teljes volument tekintve. Az STKH azonban még tovább javítana az arányokon, ezért egy összetett, hosszú távú stratégia mellett köteleződött el. Ennek célja, hogy az edukációs és szemléletformáló kampányok, kiadványok segítségével új szemszögből, kézzelfogható formában mutassa be a túlfogyasztással, hulladéktermeléssel járó környezeti hatásokat, valamint rávilágítson arra, hogy már a kisebb változtatásokkal is látványos eredményeket érhetünk el. A projektekhez a hulladékgazdálkodás legkülönfélébb területein dolgozó szakemberek adják értékes tudásukat. A Greengage fenntarthatósági versenyén elért döntős helyezés pozitív visszacsatolás az általuk megalkotott koncepció és az elvégzett munka minőségét illetően.

A közszolgáltató a hétköznapi rutinunkba könnyen beilleszthető jó és okos megoldásokat is megmutatja. Az STKH weboldalán található, folyamatosan frissülő Tudástárban sok tudnivaló és hasznos tanács található a fenntarthatóság legváltozatosabb témaköreiben. Néhány példa a döntős szerepléshez hozzájáruló kiadványok közül: a nemrégiben megjelent Szelektív kisokosban a szelektív hulladékgyűjtéshez ad válaszokat, a Divat ára e-bookból a fenntarthatóbb öltözködésről tudható meg több, az Újrahasznosítás előnyei számokban grafika-sorozat pedig könnyed formában ismerteti meg a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás előnyeit.