Az Európa-nap története Robert Schuman 1950. május 9-én tett nyilatkozatáig nyúlik vissza. A francia külügyminiszter ebben olyan politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, amely elképzelhetetlenné teszi a kontinens országai közötti háborút. Az évfordulót az unió tagállamaiban Európa-napként, az európai béke és egység napjaként ünneplik. E dátum mára ugyanolyan uniós szimbólummá vált, mint a zászló, a himnusz vagy éppen az egységes pénz, az euró. 2023-ban a fókuszban a biztonságos közlekedés, a közlekedésbiztonság áll.

Az Europe Direct Iroda évek óta megünnepli az Európa napot, melyen azokat a vívmányokat ünnepeljük, amelyeket 1950-ben Robert Suman megfogalmazott: legyen egy szolidáris, békés, gazdasági alapon együttműködő Európa, ahol az országok között nincs háború.

– Ezeknek a vívmányoknak az előnyeit ma is élvezhetjük, hiszen 2004 óta mi is tagjai vagyunk egy olyan közösségnek, ahol a határok átjárhatók, ahol nem kell megállni a határon, szabad a munkavállalás, a diákok tanulhatnak bármely európai uniós országban. Sok minden jobbá tette az életünket. Ezeket a vívmányokat meg kell őrizni. Ezekkel a napokkal a jó dolgokra hívjuk fel a figyelmet – szögezte le Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron vármegye közgyűlésének elnöke. – Most a közlekedésbiztonság a témánk. A programon résztvevő 250 gyerek ebben a témában vetélkedik délelőtt. Az unió célja az is, hogy 2050-re ne legyen halálos közlekedési baleset az unió területén, de ezért a célért még sokat kell dolgozni, messze vagyunk még ettől a célkitűzéstől. Már ennél a korosztálynál el kell kezdeni felhívni a figyelmet a balesetek megelőzésére. Ezt szolgálja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal készített, az elmúlt időszakban bemutatott három kisfilmünk, melyeket a közösségi oldalakon is terjesztünk. A visszajelzések szerint szerencsére nagyon sokan nézik ezeket a kis videókat. Mindennap dolgoznunk kell azért, hogy kevesebb legyen a baleset., kevesebb legyen a szabályok megszegése, a figyelmetlenség, ami emberéletekbe kerül - mondta az elnök.