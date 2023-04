Dr. Jován László, az elítélt N. János ügyvédje lapunknak azt mondta, hogy olyan csúsztatások szerepelnek az ítéletben, amit jogászként és magánemberként sem tud elfogadni.

Mondtam Jánosnak, hogy ennek az ügynek akkor lesz vége, ha én már nem leszek

- fogalmazott a védő.



A perújításhoz azt kell megállapítani, hogy vannak-e új bizonyítékok. Az ügyvéd szerint vannak.

Úgy véli már önmagában az is elég a rendkívüli perolvasat kezdeményezéséhez, hogy nem állapítható meg a halál oka.

- Ha nem tiszta a halál oka, fel sem merülhet emberölés, vagy más bűncselekmény. Nem lehet kitalálni a halál okát. Tudni kell, hogy kiderüljön volt-e idegenkezűség vagy sem. Illetve a tudomásomra jutott a két különösen védett tanú személye az ügyben. Ez önmagában nem jogorvoslati lehetőség, de ha a perújításban eredményesek leszünk - amiben bízom - akkor elkerülhetetlen az ő maghallgatásuk - mondta dr. Jován László. - Inkorrektnek tartom a két tanú vallomását, tele van ellentmondással, amiket nem sikerült feloldani. A közvetlenség elve alapján ki lehet őket kérdezni, és abból egészen más következtetéseket lehetne szerintem levonni - tette hozzá az ügyvéd.

Az áldozat családtagjait felzaklatták az új hírek

A képen a hozzátartozók a 2019-es tárgyaláson. Fotós: H. Baranyai Edina / Forrás: Kisalföld archív

A perújítás lehetőségével és hírével kapcsolatban megkerestük az áldozat testvérét, Szilárdot is.

- Nem újdonság számunkra az az orvosszakértői vélemény, amely szerint nem állapítható meg a halál oka, hiszen korábban sem tudták megmondani, az ügy egyik szakaszában sem. Szerintem ez nem ad okot a perújításra, de ezt majd eldönti az erre megfelelő testület - felelte Kovács Szilárd, aki azzal kapcsolatban is kifejtette a véleményét, hogy ha már az ügyvéd tudja a védett tanúk nevét, már nem védettek.

Sem Szilárd, sem az őket képviselő ügyvéd nem tud olyan bizonyítékról vagy okról, ami miatt perújítást lehetne kezdeményezni.

- Próbálkozott már dr. Jován ezekkel a tanúkkal, János nővérének hamis tanúzásos ügyében is, de a bíróság ennek nem adott helyt - szerintem jogosan. Hat és fél évig tartott az ügy, ennyi idő alatt mindenkit (közöttük a védett tanúkat is) többször meghallgatták, Jován úr is annyit és attól kérdezhetett, amennyit és akitől akart, ez a mostani információ ezeken a tényeken semmit nem változtat - vélekedik Szilárd. Hozzátette, hogy ha már ilyen aktív volt sógora ügyvédje, akkor miért nem a férfi nővérének hamis tanúzásos ügyében kezdeményez perújítást.

Feledni sohasem lehet a történteket, de a perújítás lehetősége ismét felkorbácsolta az áldozat családjának lelkét.

- Nekünk egyfajta lezárás volt, hogy a hamis tanúzás és a gyilkossági ügyben is jogerős ítélet született, de a sebeket újra feltépik ezzel. A szüleimet is felzaklatták az új hírek. Jánosnak volt ideje bizonyítani ártatlanságát, nem értem mit akar még. A telefon cellainformációi szerint is Judittal volt. A volt sógorom találkozott vele utoljára és látta utoljára élve. N. János végig tagadta a gyilkosságot és azt is, hogy egyáltalán ott volt, de ennek ellentmondtak a bizonyítékok - fejtette ki Kovács Szilárd, aki szerint az ügyben nem történt olyan eljárási hiba, vagy jogsértés, ami semmissé tehetné N. János büntetését, vagy akár minimálisan is megkérdőjelezné a bűnösségét.