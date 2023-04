– A mai napig büszke vagyok rá, hogy győri vagyok – mondta Nagy Andor, majd néhány személyes gondolatot is megosztott, végül beszédét egy osztrák borász idézetével zárta: „Minden egyes borkóstolás után a bor próbára tesz bennünket.” – A bor nem alkohol, hanem kultúra. A borkultúra magyar identitásunk része. Fontos szakrális ügyünk – fogalmazott köszöntőjében Rókusfalvy Pál kormánybiztos.

– Győrben több száz éves hagyománya van a jótékonyságnak. A győri Szívcentrum adományokból épült, ahogy a városháza is Bisinger örökségéből – említette meg beszédében dr. Dézsi Csaba András polgármester, majd örömét fejezte ki, hogy a gála olyan, Győr hírnevét továbbörökítő fiatal művészeket is támogat, akikre büszkék lehetünk.

A tizenegyedik Kantharosz Gálán is a csúcsborok álltak a középpontban. A licittételek közt szerepelt egy 100 literes hordó a Korona Borház legjobb borával. A Therápia egy elegáns, sorszámozott villányi cuvée-vel járult hozzá az estéhez. De a tételek közt szerepelt a Magyar Pálinkarend pálinkaválogatása is. A Holdvölgy Pince az idei árverésre egyik legféltettebb kincsét ajánlotta fel. A Vertikális Aszúkollekció igazi gyűjtői darab: 6 palack, 6 puttonyos aszú, 6 egymást követő évjáratból, egyedileg számozott fadobozban. A Kan­tharosz Gálán exkluzív tombola is volt, amelynek főnyereménye a Patent Csoport vörösbor-válogatása volt egy muzeális tokaji aszúval kiegészülve.

A borok mellett egy különleges felajánlás is érkezett Jakabos Zsuzsanna győri úszótól. 2019-ben 100 méter gyorson elnyert országos bajnoki aranyérme is az idei gála kikiáltási tárgyai közé került. A legnagyobb licittételt elnyert támogató különleges ajándékban részesült, Hefter László üvegművész felajánlott alkotását is hazavihette. Az árverésen befolyt összegről később számolunk be.