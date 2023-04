Koncerttel egybekötött gyűjtést szervezett nemrégiben a csornai evangélikus közösség, s aki szeretett volna, ezenfelül is adományozhatott.

Napjainkban egyre na­gyobb jelentőséggel bírnak a közösségek, a valahova tartozás érzése, a segítő kéz, a baráti mosoly, egy jó szó. A csornai evangélikus egyházközség mindig támogató, összetartó közösség volt, és templomunk rendszeresen helyt adott rendezvényeknek, eseményeknek korosztálytól függetlenül. Ehhez azonban megfelelő körülményeket, alkalmas légkört kell nyújtanunk

– nyilatkozta korábban Tóth Attila, a gyülekezet felügyelője. Az első lépés az önerő összegyűjtése volt, össze is jött a mintegy 2 millió forint. Nemrég pedig jó hírt kaptak, közel 8,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek energetikai, azaz fűtés-korszerűsítésre, de az adományokból a gyülekezeti terem és környezete is megújulhat. A felajánlásokat továbbra is szívesen fogadják, hogy minél szélesebb körű lehessen az újítás.

A terem egyébként 1943-ban épült a templomhoz, eredetileg iskolaként funkcionált. Az ablakokat ugyan kicserélték korábban, azonban az épület leromlott állapota miatt időszerűvé vált a korszerűsítés. Az összeg tehát rendelkezésre áll, hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok.