– A terveink szerint pályázati támogatással kialakítunk egy kávézót is a központ teraszán, ami egy hiánypótló szolgáltatás. A forrás biztosítja a kávézó szerkezeti kiépítését, valamint a bútorok és berendezések beszerzését, de egy kerékpárostérkép is készül – fűzte hozzá Hollósi Gábor.

– Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségügyi és szociális terület fejlesztésére is. Csakugyan pályázati forrásból tervezzük renoválni annak az épületnek a földszintjét, ahol megtalálható az orvosi rendelő. Kicseréltetjük a nyílászárókat, valamint a vizes helyiségek és várók burkolatát. Ezek mellett a belső tereket kifestjük és a gépészeti rendszer is új szerelvényezést kap. Beszerzünk új bútorokat és orvosi eszközöket. Az épület előtti rézsűt pedig részben kibontatjuk és helyette lépcsőt alakítunk ki – fejtette ki a polgármester, aki végezetül elmondta, az infrastruktúra fejlesztése is tervben van. – A Horváth Ferenc utca első százméteres szakaszát aszfaltoztatjuk hat méter szélességben, ezzel összekötve a Kőszegi úttal. Továbbá ebben az utcában kialakíttattunk csapadékvíz-elvezető rendszert is.