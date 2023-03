Megszűnik a 84. számú főút ideiglenes terelése a határ közelében, ezért március 25-től, szombattól újra a meglévő nyomvonalon haladhat a forgalom - adott tájékoztatást az épülő M85 gyorsforgalmi út adott szakaszának kivitelezője, az SDD Konzorcium. A forgalom átirányítására az M85 autóút végcsomópont kialakíthatósága miatt volt szükség.

Az SDD Konzorcium által tervezett terelés lehetővé teszi, hogy a 84. számú főút érintett teljes szakaszán a végcsomópont kivitelezése alatt is 2x1 sávon biztosított legyen a folyamatos közlekedés. Az ideiglenes forgalmi rendben későbbiekben is lesznek változások - előre láthatóan ősz elejétől - amiről újabb tájékoztatást fog kiadni a Konzorcium. A biztonságos közlekedés érdekében kérik, hogy szigorúan tartsák be a korlátozó jelzéseket és óvják az úton dolgozókat!