A nemrég megjelent OECD adatok sajnos megerősítik az ingyenes szűrések fontosságát, hiszen 2019-ben 33 százalékkal többen haltak meg rákban, mint más EU-tagállamban, 2020-ban pedig 10 százalékkal több daganatos beteget diagnosztizáltak, mint az uniós átlag. A számokat igazolja a MenstManust! szűréseinek eredménye is: a tavalyi évben 10 hónap alatt országos szinten összesen több mint 2000 férfi PSA-szintjét mérte meg az egyesület. A mindössze pár csepp vért igénylő vizsgálaton résztvevő férfiak 12 százalékának volt megnövekedett PSA-értéke. Náluk további orvosi vizsgálatok voltak szükségesek.

– A MentsManust! számára mindig fontos volt, hogy a támogatási összegeket a legoptimálisabban használja fel, olyan kampányok keretében, amik nemcsak hasznosak, hanem eredményei látványosak is – mondja az Egyesület képviselője, Honti Dániel. – A tavalyi évben 8 millió forint támogatást kaptunk a BioTechUSA-cégcsoporttól, amit a magyar férfiak prosztatarák-szűrésére fogunk fordítani. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy alapításunk 15. évére egy ilyen tudatos és egészség-központú vállalat támogatásában részesültünk. Úgy gondoljuk, hogy a megelőzésre még nagyobb figyelmet kell fordítani, hiszen rengeteg időt, energiát és életet lehet megmenteni egyszerű odafigyeléssel. Az egészség nem magától értetődő, tenni kell érte!

A tudatos életmód és a testépítés első számú hazai szakértőjeként a BioTechUSA-cégcsoport tavaly novemberben először egyesítette a BioTechUSA és a Scitec Nutrition zászlóshajó márkái erejét és kezdett közös aktivitásba a MentsManust! Egyesülettel.

A világszerte ismert "Movember" megmozdulás jól illeszkedik a cégcsoport küldetéséhez, hiszen társadalmi felelősségvállalási programja egyik legfontosabb pillére a különböző egészségügyi intézmények, egészségügyi célok támogatása és folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amikor nemcsak adhat, de párbeszédet is kezdeményezhet. A kampány arcai két ikonikus testépítő, Kathi Béla és Kiss Jenő voltak, akikkel a prosztatavizsgálat kapcsán a férfiak fejében lévő félelmek eloszlatására egy szórakoztató, de informatív videó készült. A márkák további sportolói, influencerei és a vállalat irodai dolgozói is aktívan részt vettek a jó ügy hírvitelében.

– Cégcsoportunk küldetése, hogy szakértői és termékei segítségével folyamatosan egy tudatosabb és sportosabb életre motiváljon. Egészségügyi vonalon nagyon diverzifikáltak a kampányaink és komplexek a megoldásaink, igyekszünk olyan célokat választani, ahol hosszútávon tudunk hatással lenni a környezetünkre. Légy Tökös! kampányunkban most először célzottan a férfiak egészségére fókuszálunk, kampányarcaink segítségével pedig azt is büszkén megmutathatjuk, hogy a testépítőknek nemcsak a bicepsze, de a szíve is nagy – mondja Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA vállalati kommunikációs és CSR vezetője.