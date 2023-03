– Nem volt akkora saját közösségi terünk, ahol eseményeket rendezhetnénk vagy delegációkat fogadhatnánk. Ezekre az alkalmakra külső helyszínt kellett kérnünk vagy bérelnünk. A most készülő épületben, mintegy 666 négyzetméter fűtött helyiség lesz, és a legmodernebb energetikai kialakításnak köszönhetően, megtermeli majd magának a szükséges energiát. Az alsó szinten ruhatár, vizesblokk, öltözők és irodák kapnak majd helyet. A nyitott részen pedig sütögető étkező helyet alakítunk ki, és egy stéget is szeretnénk majd az épület elé, hogy az erre járó vízitúrázók megállhassanak itt pihenni.

A felső szinten egy hatalmas, elválasztó falakkal akár három része is osztható tér kap helyet, amihez tolmács- és stúdió fülke is tartozik majd. A nagyobb rendezvények mellett a közgyűléseknek és a közmeghallgatásoknak is ez az épület ad majd helyet.

Az esemény zárásaként Németh Zoltán Szeles Szabolcs, alpolgármesterrel, a térség önkormányzati képviselőjével, valamint a munkálatokban résztvevő vállalkozókkal és önkormányzati dolgozókkal közösen helyezte fel az épületre a bokrétát, valamint egy bokrétafa is felkerült az épület tetejére. A csemetét később az épület közelében ültetik majd el.