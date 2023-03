A korábbi nyitvatartási rend megváltozik, eszerint a hétfői nap kivételével mindennap várják majd a horgászni és kikapcsolódni vágyókat. A tóba már telepítettek 30 mázsa pontyot, de kárász, különféle keszegfélék, süllő és csuka is fogható, valamint a melegebb idő beköszöntével lesz afrikai harcsa is. Horgászat előtt az érvényes magyar horgászjegy felmutatása után napijegyet kell váltani és már lehet is dobni a csalit a vízbe a jó fogás reményében. A kifogott halra súly-és méretkorlátozás nincs, aki szeretné hazavinni a zsákmányt, lemérés után megvásárolhatja. A halak árusítása folyamatosan zajlik, a kilátogató vendégeket és horgászokat büfével várják a parton.