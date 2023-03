– Soha nem mondhattunk ki még ekkora költségvetési összeget Jánossomorja történetében. Ebben benne vannak pályázati sikereink is: összesen 620 millió forintos TOP Plusz-forrást nyertünk fontos városfejlesztési célokra. De benne van az is, hogy számoltunk a megnövekedett rezsivel, nyersanyag- árakkal, és szerepel benne az is, hogy munkatársaink bérén sikerült emelnünk még ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. A legfontosabb cél a város működésének biztosítása volt, ami sikerült, hála a magas adóbevételeknek, a többpillérű takarékoskodásnak. De végül nemcsak a biztonságra, hanem fejlesztésekre is futja Jánossomorjának, főként pályázati sikerek révén – jelentette ki Lőrincz György, Jánossomorja polgármestere.

– A városkassza összes bevételének közel 56 százaléka helyi bevétel. A helyi iparűzési adót a tavalyi 800 millió forinttal szemben idén 920 millióra tervezte az önkormányzat. A biztos költségvetés elérése úgy is sikerült, hogy nem vezetett be és nem emelt helyi adókat az önkormányzat. A takarékoskodást pedig elsőként önmagán kezdte, energetikai fejlesztésekkel és takarékossági, szemléletformáló intézkedésekkel – hangsúlyozta a városvezető. Az útfelújítási program folytatódik, 167 millió forintot nyert erre az önkormányzat TOP Plusz-forrásból, amit most 35 milliós saját résszel egészítettek ki, hogy az áremelkedések ne lehetetlenítsék el a felújításokat. De bíznak abban, hogy egy nyugodt fél év után további forrásokat is sikerül e célra fordítani. A járdafelújítási program számára is biztosítják a korábbi évek lendületét, 40 milliós forrást különítettek el erre. A város több mint 620 millió forintot nyert el közösségi fejlesztésekre, amik a következő két évben valósulhatnak meg. Ilyen a gördeszkapark, a Béke utca vízelvezetésének rendezése, a parkok és közösségi terek felújításai.

Az önkormányzat munkatársainak átlagosan 15 százalékos béremelést építettek be a költségvetésbe, hogy a minimálbér-emelés okozta bérfeszültséget enyhítsék és ezzel is hangsúlyozzák a dolgozók megbecsülését, megtarthassák a lakókat megfelelően szolgáló struktúrát.