A Biztonságosabb Internet Nap alkalmából rendeztek február 10-én a városi kapitányságon 16 év felettieknek lakossági fórumot. Somos András a Soproni Egyetem szoftverfejlesztője „Tudatosan az interneten” című előadásában kihangsúlyozta, hogy kutatások bizonyítják, hogy az elmúlt 15 évben brutálisan csökkent a fókuszált figyelmünk; 12-15 másodpercről átlagosan 8 másodpercre. Ez azt jelenti, hogy a figyelmet nemcsak felhívni, hanem megtartani is borzasztóan nehéz. Alapvetően ennek a médiakörnyezet az oka, ami körülvesz bennünket.

A figyelem hiánya nagyon szerteágazó problémahalmazt hoz létre, egyik súlyos következménye pedig az, hogy nem fordítunk elég időt egyes veszélyes tartalmakra. Ezért fordulhat elő, hogy nem vesszük észre, nem tűnik fel, ha egy megtévesztő emailben kapunk fizetési felszólítást, ha egy ismeretlen személyt igazolunk vissza ismerősnek, vagy ha akaratunkon kívül személyes adatainkhoz való hozzáférést engedélyezünk idegeneknek.

Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy megtörtént bűnügyek tükrében ismertette azokat az alapvető szabályokat, amelyek segítségével biztonságosabbá tehető az internethasználat.

„Hatásos védekezés az online csalókkal szemben” című előadásában többek között kitért arra, hogy üzenetben kapott linken keresztül sohase tegyünk eleget fizetési felszólításnak. Ismerősnek csak olyan személyt jelöljünk vissza, akit személyesen is ismerünk, ne gyűjtsünk like-okat. Ne higgyünk annak a telefonálónak, aki banki biztonsági szakemberként keres meg minket azzal, hogy jogtalan átutalás történt a számlánkról. Magánszemélytől történő online vásárlás esetén pedig minél körültekintőbben győződjünk meg arról, hogy valóban létezik az a termék, amit eladásra kínálnak. Minden egyes alkalmazásunkhoz állítsunk be külön-külön egy erős jelszót, amit akár jelszókezelő applikáció segítségével is megtehetünk, de semmiképpen se tároljuk ezeket pénztárcánkban, a nálunk lévő noteszben. Mindezek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy mindig kellő figyelemmel, körültekintéssel, megfontoltan használjuk az internetet.