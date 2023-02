– A felújítások éve volt a tavalyi és az lesz az ideinek egy része is a kamara székházaiban. Mi történt Tatabányán, illetve Esztergomban?

– A tatabányai székházunk komplett felújításához a nap- elemrendszer beszerelése hi- ányzik még, Esztergomban pedig várhatóan a nyár végére készülnek el mindennel. Az energetikai felújítás rendkívül fontos, egyben költséges, erre összesen több mint 143 millió forintos európai uniós támogatást nyertünk egy KEHOP-pályázaton. Kulturált, komfortos körülmények között fogadhatjuk tagjainkat, és nem utolsósorban jelentős összegeket takaríthatunk meg a fűtéssel, világítással.

– Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónához tartozó kilenc kamara egyike a komárom-esztergomi. Körvonalazódtak már az idei tervek?

– Nevezhetjük egyfajta alapkőletételnek is, hogy január közepén stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a győri Széchenyi István Egyetemen a kamarák vezetőivel. Hangsúlyozta, szeretnének egy olyan rendszert létrehozni, amely nem csupán területfejlesztési és fejlesztéspolitikai dimenzióval rendelkezik. A tervek szerint minden, a jövőre vonatkozó kérdésben egy állandó és intézményesített párbeszédet alakítanának ki. Hozzátette, a kultúra, a gazdaság és a politika a közélethez tartozik, és ebből fakadóan nem áthatolhatatlan határok választják el őket egymástól, összességében mind a közjóra irányulnak. Szerintem a megállapodással szorosabbra fűzhető a gazdaságfejlesztési zónához tartozó kamarák együttműködése, és egymás munkáját is tudják segíteni annak érdekében, hogy a térség gazdasága együtt fejlődhessen.

– Milyen konkrét elképzelések vannak ehhez kapcsolódva?

– A napokban Tatabányán egy konzultáción részt vett Lázár János építési és beruházási miniszter is. Kiemelte, számunkra két sarokköve van a közlekedéspolitikának. Az emberek mindennapjait segítő, ugyanakkor gazdaságélénkítő hatású fejlesztéseknek kell megvalósulni a következő években. Ehhez kell rendelnünk a köz- utas és kötöttpályás beruházásainkat. Azért találkozott az északnyugat-magyarországi vármegyék gazdasági szereplői- nek érdekképviselőivel, hogy az érintettek segítsenek a legjobb döntések meghozatalában. A gyakorlati megvalósításhoz Czunyiné dr. Bertalan Judit, Északnyugat-Magyarország gazdaságfejlesztési kormánybiztosa felkérte a megyei kereskedelmi és iparkamarát, hogy egyeztessünk, gyűjtsük össze a többi megyéből a javaslatokat az M100-as, az M76-os és a 8-as út lehetséges felújításával, korszerűsítésével kapcsolatban. Elkezdtük az egyeztetést, ez lesz majd az alapja a tervezésnek, utána pedig a kivitelezésnek.

– Számos sikeres rendezvénye volt a kamarának tavaly. Ha egyet kellene ezek közül kiemelni, melyik lenne az?

– A hagyományos mester- avató ünnepségünk Esztergomban, ahol 10 szakma 84 mestere vehette át oklevelét, valamint aranykoszorús mestereket is köszönthettünk a régi, céhes hagyományok szerint. Az oktatásnak, azon belül a felnőttképzésnek mindig kiemelt szerepe volt a kamara életében, így lesz ez a jövőben is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara idén is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt a szakképző iskolásoknak, illetve az Országos Tanulmányi Versenyt a technikustanulók számára. Már elkezdődtek a területi előválogatók, az írásbeli versenyeket januárban bonyolítottuk le. Örvendetes, hogy a tavalyinál többen, 334-en jelentkeztek 33 szakmában. A verseny népszerű a diákok körében, hiszen akik az írásbelin elérik a 60 százalékos eredményt, a szakmai vizsga egy része alól felmentést kaphatnak, a dobogós helyezetteknek pedig nem kell vizsgázniuk év végén. Az országos döntő április 24–26-án lesz Budapesten, a Szakma Sztár Fesztivál részeként.