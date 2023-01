Bölcsődéje bővítésére „kényszerült” a farádi önkormányzat. Az építkezés nyár végén elkezdődött és jó ütemben halad. Az új szárny már tető alatt van, odabent dolgoznak a szakemberek. A beruházással új munkahelyeket is teremt az önkormányzat és további hét kisgyerek felügyeletét tudja vállalni. Szalai Zoltán polgármester tájékoztatott a részletekről.

– Állami és európai uniós forrásból, a vármegyei önkormányzattal együttműködve kaptunk támogatást a fejlesztéshez. Örülünk neki, hogy szükség van az építkezésre, hiszen azt jelzi, hogy egyre több a kisgyerek a faluban, azaz gyarapodik a lélekszámunk – fogalmazott Szalai Zoltán. – A már működő bölcsődénket megtoldjuk egy csoportszobával és a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel. A falak állnak, a tető fent van, a napokban összenyitjuk a két épületrészt. A nyílászárók a helyükön vannak, jelenleg a gépészettel foglalkoznak a kivitelezők. Rövidesen a közösségi házba költözik az intézmény, és az alatt a néhány hét alatt, amíg a belső munkák tartanak, ott fogadjuk a kicsiket. Egyébként minden elismerés a cégnek, melyet megbíztunk a feladattal, hiszen szorgalmasan, leállás nélkül teszik a dolgukat. Igaz, az időjárás is kedvező az építkezéshez. Bőven határidőn belül vagyunk, és szeretnénk minél előbb átadni a bölcsit. Nem akarok jósolni, de talán már tavasz végén jöhetnek a gyerekek. Elsősorban farádiakat várunk, ám ha a létszám nem telik be, akkor az óvodatársulásunk településeiről, Bogyoszlóról, Sopronnémetiből és Acsalagról is érkezhetnek.

Szalai Zoltán hozzátette: amellett, hogy a fiatal családoknak nagy segítség a bölcsődei szolgáltatás, újabb munkahelyeket is teremt az önkormányzat általa. Két munkatársat biztosan felvesznek majd.

Rövidesen összenyitják a két épületrészt a bölcsődében, mutatta meg a beruházást Szalai Zoltán. Fotó: Cs. K. A.

További fejlesztésekről is beszámolt a farádi polgármester. Rövidesen kezdődik a kultúrház belső felújítása és szigetelése. A Magyar Falu Programban kaptak hozzá támogatást. A tűzoltószertárnak viszont a külső felújítását kell elvégeznie az önkéntes egyesületnek. Ott a belső már rendben van, kényelmes tárgyalóhelyiséget, vizesblokkot, konyhát alakítottak ki ugyancsak pályázati támogatással, illetve az egyesület tagjainak társadalmi munkájával.

– Körülbelül négymillió forintra lenne szükség a befejezéshez. Figyeljük a pályázatokat, és bízunk benne, hogy erre a feladatra is érkezik majd segítség – jegyezte meg. Még elmondta: a katolikus temetőben elkészült az urnafal, amire a megváltozott temetkezési szokások miatt van szükség. Ugyancsak magyar falus pályázat segítségével tudtak fejleszteni, ötmillió forintot kaptak hozzá. A község vezetői szeretnék az evangélikus sírkertben is elvégezni ugyanezt a munkát.

A katolikus temetőben elkészült az új urnafal.