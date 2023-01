Kiss Béla polgármester az új egészségház látványterveit mutatja.

Fotós: Kerekes István

Levélen az orvosi rendelő egy évszázados épületben működik. A helyi önkormányzat még 2015-ben pályázott a Területi Operatív Programban az ingatlan felújítására. Most viszont a TOP Plusz programban sikerült forrást szerezni egy új egészségházra. Kiss Béla polgármester tájékoztatása szerint a régi ingatlan korszerűsítése nem lett volna gazdaságos, és bővíteni sem tudták volna már új funkciókkal.

– A támogatói okirat aláírására várunk a döntés után. Megkapta az építési engedélyt a terv, megrendeltük a kiviteli terv dokumentációját, utána kezdődhet a közbeszerzés. Az egészségház a Fő utcában a kultúrház mellett kap helyet. Egy multifunkciós, egyszintes, 330 négyzetméteres épületet képzeltünk el, melyben két orvosi rendelő, védőnői szolgálat kap helyet. Reményeink szerint nyáron lezajlik a közbeszerzés, és szeptemberben indulhat a munka. A beruházással jövő év végéig kell végeznünk – részletezte a településvezető. Megjegyezte, hogy a beruházás során felszabaduló Ág utcai épületnek is keresnek funkciót, például a civil szervezeteknek adhatna otthont.

Kiss Béla szerint a településen rohamosan nő a lakosság száma: míg tavaly ilyenkor még 2200-an laktak a községben, idén már 2450-en.

– Magánvállalkozások mellett az önkormányzat is kínál telkeket: a harmincból még huszonnégy gazdára vár. Kizárólag magánszemélyeknek szeretnénk értékesíteni, a helyieknek vagy elszármazottaknak kedvezményes áron. Az óvodai férőhelyeket is bővítenünk kell, hiszen ma már a három csoport túl kevés. Új óvodára is szükség lenne, de ez egyelőre távlati terv, most az egészségházra koncentrálunk – hangsúlyozta.

Megkezdték a horgásztó vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező mederbővítését, két ütemben. Tizennégyezer köbméter kavicsot termelnek ki, így közel tizenöt százalékkal nő a vízfelület és a parthoz közeli részeken hatméteres lesz a vízmélység. Azt remélik, ez hosszú távon hatással lesz a vízminőségre és a tó élővilágára is.

Az iskola alsó tagozata egy multifunkciós rekortán sportpályával bővülhet nyárra az önkormányzat támogatásával. Az idén 100 éves Levél Községi Sportegyesület jubileumát is megünneplik egy négynapos programmal, melyben mind az öt szakosztályuk bemutatkozik.