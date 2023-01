Nem minden szülőnek van segítsége, vagy elegendő szabadsága, hogy az év első hetében otthon maradhasson gyermekével. Ők is számos lehetőség közül választhattak, hogy gyermekük tartalmasan tölthesse a hosszabb szünidőt. Fodor Virág és Zink Adél Téli Mini Mosoly Tábort szervezett 3,5 éves kortól egészen a hétéves gyerkőcökig Győrben, Szabadhegyen a GS LUX házban. A ma záruló táborban játszva fejlődhettek a kicsik, a programok közt szerepelt zeneovi, okosító torna, kreatív és mesefoglalkozás is. Kedd-szerda-csütörtökre tervezték a foglalkozásokat, de akik kérték, még pénteken is kalandozhatnak Virággal és Adéllal.

Tematikus foglalkozások

A győri Gyereksarok Alkotóműhely sok szülőnek ismerős lehet, hiszen Treml Júlia és Tóth László azért hozták létre, hogy a 6–12 éves korosztállyal tudományos kísérleteken, izgalmas, interaktív foglalkozásokon keresztül megismertessék a világot. Az általuk szervezett táborokban és napközis foglalkozásokon a gyerekek élményeket gyűjthetnek, odafigyelést, készség- és képességfejlesztést kapnak a két pedagógustól a hét minden napján. Gyakran szerveznek az iskolai szünetek idejére foglalkozásokat, hogy megkönnyítsék a dolgozó szülők helyzetét. Ezúttal tegnap csak egynapos karácsonyi tematikus programot szerveztek, amin slime-ot, „havas” játékokat, téli dekorokat készítettek a gyerekekkel, és az ígért pizzaparti sem maradt el.

Összevont ügyeletAz óvodák a megyeszékhelyen összevonással működnek a szünet alatt. A Bartók Óvoda két – a Vackor és az Attila utcai – tagintézményével összefogva a héten a Bartók Béla utcai épületben fogadja a gyerekeket. – Felmértük az ügyelettel kapcsolatos igényeket a három intézményünkbe járó lurkók szüleinek körében. A legtöbben nagy tesóval, nagyszülővel, szabadsággal meg tudták oldani, hogy otthon maradjon a gyermek, de természetesen akiknek nincs segítségük, azoknak biztosítottuk az óvodai ellátást. A három tagintézménybe összesen 231 gyermek jár, s csak 5–6 szülő jelezte, hogy a héten igényelne ügyeletet – mondta el lapunknak Halász Katalin, a Bartók Óvoda vezetője. – A nyitvatartás a jól megszokott módon történik, reggel fél héttől délután ötig vigyázunk a csemetékre. Dajka és óvónő is foglalkozik a kicsikkel, és a napi háromszori étkezést is megkapják. A héten ugyan többen jelezték, hogy behozzák a gyermeküket, végül csak kettő-három volt a maximális csoportlétszám. Volt, aki lebetegedett, vagy az ünnepek alatt megoldották a kicsik felügyeletét – tette hozzá Halász Katalin. Győrben a legtöbb helyen a központi óvodák tartanak nyitva, a nagyobb létszámú intézményekben 10–20 gyermekre vigyáznak a ­pedagógusok.

Kinyitott az iskola

Akad néhány magán-, alapítvány által fenntartott vagy egyházi óvoda és iskola, ahova már visszatértek a gyerekek az ünnepek után.

A győri Audi Hungaria Iskolaközpontban január harmadikával ért véget a téli szünet, így kedden már megteltek diákokkal a padok az intézmény minden évfolyamában. Az iskolaközpontban ugyan a téli szünet rövidebb, mint az állami intézményekben, de az év első felében tartanak a gyerekeknek egyhetes síszünetet. Ilyenkor Németországban is szabadnapjukat töltik a legtöbben, ezért ez nagy könnyebbség a német családoknak a hazautazás szempontjából. Ugyanebből az okból hosszabb itt a tavaszi vagy húsvéti szünet is.

Külső helyszínen

A soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai szerveztek kézműves­tábort a szünet két napján, szerdán és csütörtökön. Tekintettel arra, hogy az iskola még zárva, külső helyszínen fogadják a csemetéket, és a kézműveskedés mellett szabadtéri foglalkozásokkal is igyekeznek lekötni a gyerekeket. A programban szerepel cipódagasztás, -formázás és -sütés, melyet nagy izgalommal vártak a kisiskolások. A helyek már karácsony előtt beteltek, annak ellenére is, hogy a tábor önköltséges.