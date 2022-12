Stankovics Tamás őrmester hat éve dolgozik a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelem kötelékében. Mint beosztott tűzoltó, Győrben teljesít szolgálatot. Az idei a második év, amikor dolgozik szilveszterkor.

– Újévi szokás nincs a bajtársak között, általában sütni-főzni szoktunk közösen, illetve társasozni, ha épp nem szólít a kötelesség. Idén ugyan nem lesz tűzijáték, de amikor van, a helyszínt biztosítjuk. Készenlétben vagyunk, ha baj történne. Éjfélkor emiatt nem szoktuk egymást köszönteni a szertárban – mondta el lapunknak Stankovics Tamás.

Összetartó csapat

– Az utolsó szilveszteri szolgálatban a Rába-parton ért minket az új év, végignéztük, ahogyan fellövik a színes rakétákat – emlékezett Stankovics Tamás őrmester. – Tavaly két esethez kellett kivonulnunk. Egy családi házhoz, ahol az udvarban a tűzijáték a tujasort találta el és kigyulladt, illetve egy szelektív kukát kellett eloltanunk, feltehetően petárdát dobtak bele. Idén is kivonulunk, ha riasztanak, ebben ilyenkor sincs különbség az év többi napjához képest.

A hivatásosok közül huszonnégyen vagyunk egyszerre szolgálatban, és mivel nagyon összetartó a csapat, jó hangulatban töltjük az időt. Riasztásfüggő, de mi is felhívjuk a rokonokat, a barátokat éjfél után, hogy boldog új évet kívánjunk – fogalmazott Stankovics Tamás tűzoltó.

Stankovics Tamás beosztott tűzoltó azt mondja, a riasztásoktól függetlenül – hála az összetartó csapatnak – jó hangulatban telnek a munkás szilveszterek.

Fotós: Csapó Balázs

Fontos a családi háttér

Schmelczerné Kalász Judit harmincöt éve dolgozik a megyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban, mindig is gyermekosztályokon teljesítette a nővérszolgálatot. – Május óta a főnővéri pozíciót töltöm be. Speciális osztály vagyunk, intenzív munkát kíván mindenkitől a koraszülött és beteg babák ellátása, ápolása. Így nem könnyű a helyettesítés, ezért az ünnepekkor tapasztalt nővéreknek kell ügyeletben lenniük.

Emellett szükség van a kis- vagy kezdő nővérekre is, de ha hiány van, akkor a rangidőseknek is be kell segíteniük. A betegségek miatt így volt ez idén karácsonykor, és lesz szilveszterkor is. Próbáljuk a minimális, szükséges létszámmal felállítani a nővéri műszakot, de ebbe bármikor beleszólhat egy nem várt esemény – fejtette ki Schmelczerné Kalász Judit, a koraszülöttosztály megbízott vezető ápolója.

– Megvannak a napi feladataink, emellett folyamatos készenlétben vagyunk, hiszen kiszámíthatatlan, mikor érkezik hozzánk egy beteg vagy koraszülött gyermek, akinek segítségre van szüksége. Igyekszünk mindig úgy elosztani egymás között az ünnepnapokat, hogy senkinek se legyen sok. Az egészségügyi pályához, a nővéri hivatáshoz elengedhetetlen az otthoniak támogatása. Szerencsére nekem is rengeteget segít a családom – tette hozzá. – A kollégákkal mindig készülünk az ünnepekre, akik szilveszterkor ügyelnek, már bekészítették az alkoholmentes pezsgőt és sütnek is valami apróságot, amit elosztanak egymás között. Rengeteg örömöt, hálát és köszönetet kapunk a koraszülöttektől és szüleiktől, ami mindenért kárpótol bennünket – emelte ki Schmelczerné Kalász Judit.

Schmelczerné Kalász Judit, a Petz-kórház koraszülöttosztályának megbízott vezető ápolója.

Fotós: Csapó Balázs

A szolgálat az első

Németh Kálmán rendőr törzszászlós, szolgálatirányító parancsnok tizenhárom éve szolgál a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságnál. Minden évben teljesít szolgálatot az ünnepek alatt. – A parancsnokok osztják le, ki, mikor dolgozik, a családosokat próbáljuk előnyben részesíteni, főleg akiknek kisgyermekeik vannak. Egyenlően állítjuk össze a szolgálatokat, hogy mindenki tudjon egy kicsit otthon is lenni – mondta a törzszászlós. Az új év beköszöntével mind többször vonulunk ki. Mindig akad olyan eset, ami emlékezetes marad – fogalmazott Németh Kálmán.

Németh Kálmán rendőr törzszászlós, szolgálatirányító parancsnok.

Fotós: Csapó Balázs

– Nem is olyan régen a karácsonyi forgatagban eltűnt egy kisgyermek, nem találta a szüleit. A kicsi bizalmatlan volt a rendőrökkel szemben, sokat kellett beszélgetnünk vele, hogy feloldódjon és megnyugodjon. Végül minden jóra fordult, és rövid időn belül megtaláltuk a szüleit. Ez örömteli pillanat számunkra is. Sajnos tragikus események is voltak, azokból kár kiemelni – vélte, és hozzátette: a munka és a szolgálat az első, és ezt a rendőrök családjai is tudják. Boldog új évet általában vagy a szolgálat előtt, vagy csak utána tudnak kívánni hozzátartozóiknak.

– Várjuk az új esztendőt, egyre több a feladatunk, és szeretnénk munkánkban erőn felül teljesíteni 2023-ban is – mondta végül Németh Kálmán.