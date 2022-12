A szakmai előadások mellett ezen a napon különböző eszközök kipróbálására is van lehetőség, valamint számos plusz, hasznos tanácsot is kaphatnak a gyerekek. Az önismereti órán az önéletrajz és a személyes állásinterjú rejtelmeibe is betekintést kapnak, ami a végzős diákoknak a legaktuálisabb munkába állás előtt. A diákok egyik fele az iskolai előadásokon, másik fele a cégeknél gyárlátogatáson vett részt, hogy személyes tapasztalatokat is gyűjthessenek – fejtette ki lapunknak a Szentpéteri Marianna, a Lukács-iskola igazgatója.

– A pályaorientációs napon minden évfolyam részt vett, hiszen a kilencedikeseknek jövőre már duális képzésben folytatják tanulmányaikat. A technikus diákok pedig 11. osztálytól, míg a végzősök az utolsó évükben. Illetve a nyári gyakorló helyüket is kiválaszthatják és már most jobban megismerhetik a tanulók – tudtuk meg az intézményvezetőtől.

A bemutatókon és gyárlátogatásokon a diákok Győr és a régió multinacionális nagyvállalataitól egészen a kis-és középvállalkozásokig, betekintést kaptak az adott cég szervezeti felépítéséről és működéséről.

Egyre több cég és vállalat képviselteti magát ezen a rendezvényen. Idén az iskolában az Audi Hungaria, a Nemak, a Rába Futómű Kft., a Borsodi, a SOKORO, az EATON, az Intercars, a megyei Rendőrkapitányság valamint a Honvédség megyei toborzóirodája és az MH 12. Arrabona Rakétaezred néhány katonája érkezett az egyetemek mellett.