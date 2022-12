Ülést tartott szerdán a csornai képviselő-testület, amelyen többek között a város jövő évi költségvetéséről is szó volt. Most a 2023-as büdzsét megalapozó rendeletet alkotta meg a plénum. A temetők rendjével, üzemeltetésével foglalkozó rendelet is napirenden volt. Egy kormányhivatali vizsgálat észrevételeivel aktualizálták, illetve felülvizsgálták egy esetleges díjemelés lehetőségét is. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester hangsúlyozta: elvetették ezt a megoldást, tehát a régi temetői díjtételek maradnak érvényben.

Elfogadta a testület a jövő évre vonatkozó munkatervét, amelyet az önkormányzathoz kötődő intézmények és cégek javaslatai alapján állítottak össze.

Az integrált településfejlesztési stratégiával kapcsolatban is döntést hoztak a képviselők. Ezzel a dokumentum felülvizsgálatáról szóló jelentést fogadták el.

A nagy műfüves pálya felújítását elősegítő határozat is született tegnap. A létesítmény 2012-ben készült el, így már időszerű a teljes rekonstrukciója. Annak idején a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) támogatásával valósulhatott meg az építése, és az MLSZ most a felújításban segíti a várost.

A számítások szerint a beruházás mintegy 140 millió forintba kerül, amelynek jelentős részét, 90 százalékát a szövetség vállalja magára és le is bonyolítja a kivitelezést. A fennmaradó 10 százalékot, közel 14 millió forintot az önkormányzat biztosítja. A polgármester utalt rá: noha az anyagi lehetőségek behatároltak, a lehetőséget meg kell ragadni, hiszen újabb 8–10 évre rendeződhet a pálya sorsa.



Az ülésre még visszatérünk.