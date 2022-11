Dénesfán minden jelentős közintézmény a gróf Cziráky család egykori birtokán mű­ködik. Az önkormányzatnak tulajdonrésze van a grófi majorban is, többek között a kovácsműhely épületét hasznosíthatják. Az elmúlt évtizedekben viszonylag épen megmaradt a műhely berendezése, és az állagát is igyekeznek ­megőrizni a helyiek. Ott rendezték be a helytörténeti kiállításukat.

A közelmúltban az ingatlan felújítása is elkezdődött. A tetőzet rendbetételére a Dénesfáért Egyesület nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Programhoz, mivel e civil szervezet az épület kezelője. Kérelmüket támogatták és hatmillió forintot nyertek erre a célra.

– A szakemberek már neki is álltak a tetőzet cseréjének. Az egyik oldalon leszedték a cserepeket, az ácsok javítják, cserélik a hibás faszerkezetet is és kialakítják az új fedéshez. Lemeztetőt kap a műhely. A munkát még idén be is fejezi a kivitelező – tájékoztatott Takács Lajos polgármester. Az elöljáró hozzátette: az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek az építőipari anyag­árak, ezért a hatmillió forint mellé az önkormányzat kétmilliós forráskiegészítésére is szükség van.