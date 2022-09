Jogosítványszerzési reform 2 órája

Jogosítvány - Szimulátor a forgalom helyett? Egyelőre kétkedve fogadják

Átalakítják a járművezető- képzés szabályait hazánkban, a rendelet januártól lép hatályba. Az elektronikus átállást célzó változásokat az autósiskolák és az oktatók is kétkedve fogadják. A jövőben a forgalomban töltött órák egy részét szimulátoron is kiválthatják majd a kezdők, és online is lehet majd vizsgaidőpontot kérni.

Egy szimulátor teljesen reálisan nem tudja visszaadni, hogy egy igazi autó hogyan mozog a térben. Bár modellezhetők az egyes szituációk, a valóság általában cifrább helyzeteket is szokott produkálni. Forrás: Pixabay

– A szimulátort ismerjük a GKI- képzések (árufuvarozói és buszvezetői) kapcsán, ezeknél kötelező óraszámot szabtak meg és nem kiváltható mással. A képernyőn közlekedési helyzeteket kell megoldania a tanulónak. Azt, hogy mindezt a B kategóriás jogosítványnál is beépítsük, kétes érzésekkel fogadom – fejtette ki lapunknak Miltner Attila autósiskola-vezető. – Arra jó ez a lehetőség, hogy bizonyos szituációkat ismételni vagy helyben nem tapasztalható forgalmi körülményeket ki lehet próbálni – tette hozzá. Gyakorlati órák szimulátorral? – Az új rendelet részleteit még nem ismerjük, de azt már tudjuk, hogy a B kategóriás gyakorlati órák egy részében akkreditált szimulátorokon is tanulhatnak majd a kezdők. Mindez csak akkor választható, ha az autósiskola beruház rá, ami nem kis költség. Egy ilyen szimulációs gép 8–10 millió forintba kerül, és amellett, hogy sok áramot fogyaszt, évente akkreditálni kell. Szerintem még mindig olcsóbb és jobb a hagyományos gyakorlati oktatás – hangsúlyozta Miltner Attila autósiskola-vezető. Nem elég a kötelező Lapunk információi szerint a kötelező 29 plusz 1 vizsgaórából legfeljebb 3–5 forgalomban töltött órát lehet majd kiváltani a szimulátorozással. Az oktató szerint 30 óra szinte sosem elég a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez. Átlagosan 40 és 90 óra közötti gyakorlás után tesznek sikeres vizsgát a tanulók. A gép előnyei lehetnek, hogy nincs baleseti kockázat, és jól jöhet akkor is, ha eltörlik az üzemanyagár-korlátozást, valamint a rutinpálya díját is meg tudják spórolni az oktatók. – Ugyan a B-s jogosítvány esetén már eltörölték a rutinvizsgát, én kiviszem a tanulóimat a pályára, amiért sajnos már általános bérleti és kocsinként is díjat kell fizetnünk. Ezért egyre kevesebb oktató tesz így, ami érezhető a diákok vezetésén. Miltner Attila autósiskola-vezető ha nem teszik kötelezővé, nem tervezi, hogy beruház egy szimulátorra. Fotó: Csapó Balázs

Más, mint az X-box – A fiatal generáció szereti a x-box, play station és hasonló játékkonzolos játékokat, ami hasonló élményt ad, mint az említett szimulátor. Ezek a gépek viszont teljesen mások, mint a valós forgalomban vezetni. Kizártnak tartom, hogy a B kategóriás jogosítványt csak szimulátoros vezetéssel ki lehetne váltani. Ez a legfontosabb szint a sofőrök esetében, nemhiába itt a legszigorúbb a vizsga és a tananyag is. Ez azért is szükséges, mert az iskolákban nem kötelező a KRESZ-oktatás. A legtöbb esetben ekkor tanulják meg a diákok, hogyan kell szabályosan gyalogosan és biciklivel közlekedni. A teljesen kezdők esetében a láb és kéz összhangját lehet gyakorolni a szimulátoron, viszont azt ne felejtsük el, hogy minden gépkocsiban máshol fog a kuplung és a fék is – véli Attila. – A tavalyi évhez képest nem látunk visszaesést, sőt megyei és győri szinten is növekedett a jogosítványt szerző tanulók száma. – Egyre többen jelentkeznek az átlagos 17–25 éves korosztályon felül, túlnyomórészt 35 év feletti nők, édesanyák. Sok esetben egy családban már két autót is fenntartanak, így a férfiak mellett a nők később, gyermekvállalás után szereznek jogosítványt – tudtuk meg az ATI Autósiskola vezetőjétől. Kevesebb óra a teherautósoknak A teherautós-képzésben 2023-tól a kötelező 30 órát 15-re csökkentik, és eltörlik a biztonsági oktatást. Az elektronikus átállással egyszerűbbé válik az ügyintézés, erre egy zárt online felületet hoznak létre, amelyen fizetni és időpontot foglalni lehet a vizsgára. Az elméleti óráknál bevezetik az elektronikus jelenléti ívet. Akik pedig a már régóta létező e-learninget, vagyis a távoktatást választják, azoknak a teljes elméleti tananyagon végig kell menniük, majd az egyes fejezetek végén modulzáró teszteket kitölteniük. A gyakorlati vizsgáztatás is félig elektronikusan történik, ugyanis a vizsgabiztos egy tableten, GPS alapján ellenőrzi, hogy teljesítették-e az útvonalat. A sikeres vizsga után azonnal elküldik a kormányablaknak, így a kártyaigénylés is gyorsabb.

