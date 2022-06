A Rába Quelle főépülete is teljes felújításon esik át, ott jelenleg belső csempézést végeznek a szakemberek. Mellette egy uszoda épül, ott jelenleg már a nyomáspróbát végzik, a víztartást ellenőrzik. Meg van már a helye a gépészetnek, és a vendéglátóegységek helyszínei is hamarosan elkészülnek. Már zajlik a lagúna medence kialakítása is, ami szintén látványos eleme lesz az élményparknak.

A vízi élménypark kivitelezése, a munkálatok a tervek szerint haladnak. A becslések szerint tavaszra, áprilisra el is készül, majd a próbaüzem után jövő nyáron már személyesen is élvezhetjük a komplexumot.