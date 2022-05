Hédervár gyarapodó település, 1328-an élnek a szigetközi községben, így egyre nagyobb az igény a helyi óvodára és iskolára. Idén 22 új gyerkőc jelentkezett az óvodába.

– Régóta szándékunk a bővítés, hogy a két csoportszoba mellett kialakítsunk egy harmadikat is. A TOP Plusz pályázaton sikeresen nyertünk 75,3 millió forint támogatást. A kivitelező június elején kezdi meg a munkálatokat, ami a tervek szerint augusztus 15-ig befejeződik. A nyár folyamán így felépül a harmadik csoportszoba, hogy a kisgyerekek nyugodtabb, tágabb környezetben kezdhessenek itt szeptemberben. A csoportszoba mellett a munkálatok része a komplett tetőcsere és az étkező kis léptékű felújítása is – mondta el lapunknak Juhász József, Hédervár polgármestere.

Az óvoda kollektívája is örül a bővítésnek, remélik, hogy időben elkezdődnek a munkálatok, hogy majd ők is végezhessenek a takarítással, a bepakolással a nevelési év kezdetéig. Az óvoda szerencsére a két évvel ezelőtti felújítást követően is sok segítséget kapott a szülőktől és a falubeli civil szervezetektől.

– Örülök, hogy ilyen sok kisgyermek van a faluban, és a létszám mintegy harminc év után indokolttá teszi egy harmadik csoport beindítását. Jó, hogy van a bővítésre pályázati forrás. Megnyugtató az is, hogy nyáron, az építkezés idején a gyermekek ellátása zavartalanul működhet. A kivitelezőtől ígéretet kaptunk, hogy az építés befejezése után lesz idő a takarításra, pakolásra, és a nyári leállás után meg- szépülve, felfrissülve fogadhassuk újra gyermekeinket. Azt is reméljük, hogy az óvodapedagógus-hiány ellenére találunk óvó néniket, akik a szépen felújított óvodánkban csatlakozva a kollektívánkhoz szívesen, szeretettel nevelik majd a rájuk bízott kisgyerekeket – osztotta meg lapunkkal Tóthné Göndöcs Annamária intézményvezető.