A vádlott a szokott módon, maszkban hallgatta végig a tanúk vallomásait. Elsőként azt a házaspárt szólította a bíróság, akiknél megtalálták azt az autót, amellyel a vádlott feltehetően M. Zoltán testét szállította a gyilkosság estéjén. Az első két tanú egy nő és élettársa volt hétfőn. A férfi évek óta szobafestőként dolgozott É. Imrének, és gyakran használták a vádlott nevén lévő autót. M. Zoltán eltűnésekor is a párnál volt a jármű, azonban 2018-ban a húsvétot megelőző szombaton éjszaka eltűnt a házuk elől.

Eltűnt, aztán újra felbukkant az autó

„Imrének volt hozzá pótkulcsa, nem az első eset volt, hogy elvitte szó nélkül. Üzentem is a fiának, köszönjük, hogy szólt, hogy elviszi. Furcsa volt, hogy vasárnap egy házzal odébb állt már, valaki visszahozta. Majd a rendőrök kopogtattak a kocsit keresve. Amikor felnyitottam a csomagtartót, a villanyszereléshez szükséges szerszámok, alapanyagok voltak benne” – mondta el a férfi, aki ezt nem értette, mert amikor elhozta Imrétől a kocsit, még nem voltak benne. Úgy vélik párjával, hogy csak a szombati napon kerülhettek bele, amikor feltehetően a vádlott elvitte a házuk elől.

Tartozások, pletykák

Egy másik szobafestőt is meghallgatott a bíróság, aki szintén több éve dolgozott É. Imrének.

„A fizetési csúszások rendszeresek voltak, de szerintem nem akadt olyan alkalmazottja, akinek ne tartozott volna. Tóninak például tízezer euróval. A legnagyobb összeg, amivel nekem lógott, több mint kétezer euró. Egyszer száz eurót adott, mondtam neki, ebből a gyerektartásom sem jön ki” – fejtette ki a tanú, aki szerint az a pletyka járta a munkások között, hogy a pénzt az ikrényi „birodalmára” és a családi nyaralásra szórja el.

A férfi úgy tudja, a magyarországi céget is azért alapította fiai és kollégái nevén, mert Ausztriában már gondja volt az adóhatósággal és itthon sem akart „látszani”.

Pisztolyt fogott?

Az egyik ügyészi kérdésre adott válaszából kiderült, hogy hallott „Toszka” esetéről: miszerint É. Imre egyik éjjel fegyverrel megfenyegette volt alkalmazottját, Toszkát. A férfi a pénzét akarta visszakapni, de a ráfogott pisztoly láttán telefonját elejtve elrohant.

Úgy tudja, az eset évekkel M. Zoltán eltűnése előtt történt. A tanú azt már a vádlottól tudja, hogy az ott hagyott mobilt É. Imre a Rábába dobta, azt ugyan nem említette, hogy fegyvert is rántott.

„Mondtam Toszkának, hogy jelentse fel. Ha ezt velem csinálja, tuti a rendőrséghez fordulok, és ezért börtönbe is kerülhetett volna” – mondta a tanú, akinek azóta is közel ezer euróval tartozik É. Imre.