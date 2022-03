Az Egyedi Polgárőr Egyesület 2006-ban alakult meg tizenhárom taggal. A létszám jelentősen emelkedett azóta, és ma már harmincöten látnak el szolgálatot. Eszközállományuk is sokat fejlődött. Kezdetben például saját autókkal, illetve gyalog járőröztek a polgárőrök, később két elektromos robogót vásároltak. 2021-ben sikerült egy személyautót beszerezniük.

Az egyedi egyesület a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatán kapott lehetőséget egy jármű vásárlására, mely leginkább a külterületi szolgálatokat segíti. A falu polgárőrei tavaly összesen 580 óra szolgálatot teljesítettek, amiből 460 óra volt a közterületi, 50 pedig a rendőrségi szolgálat. 20 órát rendezvénybiztosítással töltöttek el, valamint 50 óra volt a temetői figyelőszolgálat. Németh Gábor 2019 óta elnöke az egyesületnek. A Kisalföldnek elmondta: voltak érdekes eseteik a közelmúltban.

Sikerült elfogniuk már tolvajt, körözött személyt, és ittas járművezetőre is felhívták a rendőrség figyelmét. A jövőről kifejtette, szeretnék bővíteni a taglétszámot, elsősorban a fiatalok megszólításával. Terveik között szerepel irodájuk felújítása, illetve az új autónak zárt garázst akarnak építeni, és pályáznak térfigyelő kamerarendszer kiépítésére is. „Egyeden születtem, itt élek a családommal. Feleségem és a legidősebb gyermekem is polgárőr. Szívügyemnek tekintem a falu közbiztonságát, közösségi életét, ezért szeretném, ha a polgárőrség is hosszú távon és jól működne a községben” – fejezte ki érzéseit Németh Gábor.