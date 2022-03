A mosoni temetőben nyugszik az az ismeretlen katona, aki az 1848–49-es szabadságharc alatt veszítette életét a mosoni csatában. A schwechati ütközet után itt csapott össze az osztrák haderő a Görgei Artúr vezette magyar sereggel. A tábornok megállította az osztrák előre nyomulást és itt aratta első győzelmét.



Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idejéből fennmaradt sírok országszerte is nagyon ritkák, így megőrzésük különös jelentőséggel bír. A Magyar Honvédség megyei hadkiegészítő és toborzóirodájának munkatársa, Farkas László Bence hadnagy felelős a katonai hadisírok gondozása feladatainak összehangolásáért Győr-Moson-Sopron megyében.



– A hősi sírok méltó megőrzéséhez több megyei középiskola diákja is hozzájárul. Az 1848-as forradalom és szabadságharc alkalmából a mosoni hadisír és környezetének ápolásában a Győri Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Technikum tanulói nyújtottak segítséget. A temetőben több, az I. világháborúban hősi halált halt katona is nyugszik, így az ő nyughelyüket is megszépítettük – osztotta meg velünk Farkas László Bence.

A Győri Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Technikum tanulói lelkesen dolgoztak az ismeretlen katona sírjának rendbetételén.



A munkákban részt vevő tanulók fontosnak érezték, hogy közvetlen környezetük múltját megismerve tevékenyen is bekapcsolódjanak a térség még fellelhető történelmi emlékeinek megóvásába. Levéltári adatok alapján az I. és II. világháborúhoz köthetően mintegy 30 ezer katonai temetés történt a megyénkben. Sajnos ezen sírok jelentős része már nem található meg.



– A meglévő magyar hadisírok mellett nagyszámú szovjet, elsősorban orosz, ukrán, belorusz, német, szerb, horvát, bosnyák és olasz katonasírok szerepelnek az országos védettségi nyilvántartásban. Ezek egyrészt az 1999. évi temetői törvény által, valamint államközi szerződések alapján védettek. Fontos, hogy megőrizzük a sírokat az utókor számára, mert a hősi halált halt katonák áldozatvállalása mellett a béke fontosságára is felhívják a figyelmet – hangsúlyozta Farkas László Bence.