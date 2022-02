A sajtótájékoztatón Farkas Ciprián polgármester is részt vett, aki hálával búcsúzott el Pataki Andrástól és bizalommal köszöntette Ragány Misát. – Nem kis feladat tárul most Ragány Misa igazgató úr elé, hiszen Sopron rendkívül gazdag kulturális életet élvez. Ahogy eddig is, ezentúl is az önkormányzat támogatni fogja a Pro Kultúra Sopron működtetését – emelte ki köszöntőjében Farkas Ciprián.

– A Pro Kultúra Sopron élén töltött ügyvezetői mandátumom lejárt, s ezt nem pályáztam újra, mint sokan jól tudják már. Nagy örömömre szolgál, hogy az ügyvezetői posztot Ragány Misa tölti be ezentúl, akit korábbról már jól ismerek. Misa az államigazgatásban nagy tapasztalatot szerzett fiatal kora ellenére. Ezzel a cég élén egy generációváltást hajt végre. A magam részéről elmondhatom, hogy maradok a városban. Tehát a színházi bázisom marad a Soproni Petőfi Színház élén, ahol ezentúl ismételten a színházigazgatói-főrendezői posztot töltöm be – mondta el Pataki András.

Ragány Misa örömmel fogadja a kihívásokat, s számít elődje sokéves tapasztalataira és tudására. – Kiváltságos helyzetben vagyok, hogy Pataki Andrástól vehetem át a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetését. András kiváló munkát végzett az elmúlt tíz évben. Az ő vezetése alatt országosan egyedülálló intézmény jött létre, hiszen a Pro Kultúra Sopron magában foglal tíz intézményt. A jövőt tekintve gyakorlatilag annyi feladatom van, hogy ezt a kontinuitást megtartsam. Fontos az is, hogy a közösség ne észlelje az ügyvezetőváltás. Ezzel együtt változatos, széles közönségigényeket kielégítő kulturális programokat tervezünk – árulta el az új ügyvezető.

Ragány Misát a színház és a kultúra világa egészen korán magával ragadta, amikor 12 éves korában megkapta az első színpadi szerepét. Ennek ellenére pályafutása kezdetén tett egy kis kitérőt a kultúra világából, ugyanis a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként diplomázott. Majd visszacsábította a színház, és a Békéscsabai Jókai Színházhoz szerződött, ahol betekintést nyert a menedzsment munkájába is, hiszen a színjátszás mellett marketing- és sajtófőnökként is dolgozott. Később a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karán művészeti menedzser diplomát szerzett. Az elmúlt három évben pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkárságán dolgozott mint előadó-művészeti főosztályvezető.