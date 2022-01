Közélet 35 perce

Új egészségházat terveznek Levélre

A levéli önkormányzat tavaly öt sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Programban: az így elnyert összegből tud-tak utat, járdát építeni, de a falunapra és egy rendezvénysátorra is fordítottak forrásokat, továbbá bölcsődét is átadtak. Idén fontos célkitűzés az egészségház, melynek tervezése elkezdődött, és az önkormányzati telkek közművesítése is folyamatban van.

A Magyar Falu Program keretében épült meg a Víztorony utca. A képen Kiss Béla polgármester mellett Sipos Karola, az utca egyik lakója áll, aki a többi lakóval együtt nagyon örül e beruházásnak.

A Magyar Falu Program indulása óta Levélre 91 millió forint támogatás érkezett. Kiss Béla polgármester tájékoztatása szerint tavaly öt sikeres pályázatot tudhattak maguk mögött. Öt sikeres pályázat – A pályázatok előkészítése, benyújtása kifejezetten időigényes feladat, de nagy örömünkre megtérült a befektetett energia. A falunapi rendezvények támogatására 1 millió forintot nyertünk. Közel kétmilliót kaptunk rendezvénysátor beszerzésére, mely a községi rendezvények lebonyolításhoz nyújt nagy segítséget – emelte ki a faluvezető. Útfejlesztések is megvalósulhattak a támogatással: a Víztorony utcai útépítésre és az Orgona utca 140 méteres szakaszának útfelújítására közel 24 milliót fordítottak, a temetői gyalogútra 2,3 milliót, a József Attila utcai járdára meg 4,3 millió forintot. – A Víztorony utca útépítése évekig tartó pereskedést követően, hosszú idő után valósulhatott meg, és az Orgona utca Dózsa György utca és Szövetkezet utca közötti szakasza is rendkívül rossz állapotban volt. A temetőben a Mindenki keresztje és a régi ravatalozó között épülhetett gyalogút a pályázat támogatásával, és a József Attila utcán a Fő utca és a bölcsőde között idén tavasszal építünk térkő burkolatos járdát – összegzett a polgármester. Nem korszerű Mint megtudtuk, a bölcsőde átadása után idén a legnagyobb terv, hogy a TOP Plusz pályázat keretén belül induljanak sikerrel egy egészségház fejlesztésére. – Április 15-ig kell beadnunk a pályázatot. Az épület tervezése folyamatban van nettó 2,3 millió forintért. Ha sikeresen indulunk, ez lehet a következő két év nagyberuházása. Itt a maximálisan elnyerhető összeg 250 millió forint, ám jelen számításaink szerint a kultúrház melletti telken elképzelt épület mai árakon legalább 300 millió forintba is kerülhet – vélekedett Kiss Béla. Kiemelte, a jelenlegi ingatlan, ahol a háziorvos, gyermekorvos, védőnő és a nőgyógyász fogadja a pácienseket, nem felel meg a huszonegyedik századi elvárásoknak, mindenképpen szükséges egy korszerű épület elkészítése. Kedvezményes telkek Kiss Béla szerint az önkormányzati telkek kialakítása a József Attila utcában szintén a cél- egyenesbe ér idén: 51 parcellából 30 a falué. Január 17-én adják át a munkaterületet az Aqua Kft.-nek, a vállalkozás a víz- és csatornahálózatot építi ki. Az E.ON-nal is tárgyal a témában az önkormányzat. – Amennyiben sikerül az E.ON-nal megegyezni, hogy június 30-ig kiépítik az áramhálózatot, megkezdhetjük a telkek pályáztatását tavasszal. A helyieknek, innen elszármazottaknak vagy itteni intézménynél dolgozóknak szeretnénk kedvezményt nyújtani a vásárláshoz – szögezte le az elöljáró. Kiss Béla végezetül kiemelte: 2022-ben jóval átgondoltabban és feszesebben tervezik a költségvetést. 50 millió forinttal kevesebb iparűzési adóra számítanak, mivel a legnagyobb befizetők, a szélerőműparkok kevesebb bevétellel számolnak. – A telkek értékesítése után talán lesz egy kis mozgásterünk önerőből fejleszteni, és emellett a TOP Plusz és a Magyar Falu Program pályázatok sikereiben is bízunk – búcsúzott a faluvezető.

