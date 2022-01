A Széchenyi István Egyetem hallgatóinak országosan is kiemelkedőek a munkaerőpiaci esélyei. Ezt mutatják a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai, amelyek a felsőoktatásban végzettek karrierjéről, munkaerőpiaci elhelyezkedéséről szolgáltatnak fontos információkat.

Az Oktatási Hivatal által működtetett diplomantul.hu honlapon már a 2017–2018-ban diplomázott hallgatók munkaerőpiacra lépésének fontos számait is megtaláljuk. Ezekből kitűnik a többi között, hogy a győri intézmény Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának kereskedelem és marketing szakos hallgatói a diploma megszerzése után átlagosan 1,26 hónap alatt találták meg a munkahelyüket (a hazai átlag 1,36 hónap). Fizetésük pedig magasan meghaladja a többi felsőoktatási intézményben diplomázott szakemberek által elért kereseteket, megelőzve a második helyen szereplő Corvinus Egyetemet is.

A Széchenyi-egyetemről kikerült kereskedelem és marketing alapszakos fiatalok esetében a bruttó átlagjövedelem 416.159 forint, amely 25 százalékkal magasabb, mint a 332.872 forintos országos átlag.

– A győri egyetem képzéseinek egyik legfontosabb jellemzője az, hogy a tudást gyakorlatorientált módon adjuk át a hallgatóknak. Ez a szemlélet igaz a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karra is, ahol az általános ismeretanyag mellett a legaktuálisabb kutatási eredményeket, nemzetközi trendeket is megismerhetik a fiatalok – mondta el dr. Papp Ilona, a kar dékánja. Hozzátette: a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai is jól mutatják a Széchenyi István Egyetemen megszerzett diploma értékét.

– Nagy hangsúlyt fektetünk a digitális képzésre az Ipar 4.0 szellemében, nemcsak az online marketing szakirányú továbbképzésünk esetében, de az alapszakjainkon is. Célunk, hogy a nálunk végzettek válaszokat tudjanak adni az új kihívásokra, éppen ezt szolgálja a gyakorlatorientált képzés – emelte ki a dékán. Hangsúlyozta: a hallgatók jól profitálhatnak az intézményt körülvevő erős gazdasági környezetből, hiszen külsős óraadóként számos vállalkozás csúcsvezetőjétől, szakemberétől tanulhatnak. A kar oktatói magas színvonalú oktatást nyújtanak, nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, naprakész tudást kínálnak a Széchenyi István Egyetemre jelentkezőknek.

A tatai Veréb András 2017-ben végzett kereskedelem és marketing szakon, és állítja, a győri intézményben kapott impulzusok megváltoztatták az életét. Az egyetemi évek után ugyanis a szakmájában helyezkedett el, ma pedig már a saját marketingügynökségét igazgatja.

– A Széchenyi István Egyetem mindent megad, amire egy széles szakmai tudással rendelkező szakembernek szüksége van. A munkám során nincs olyan felmerülő probléma, amelynek megoldásához ne venném elő a Győrben tanultakat – hangsúlyozta az egykori hallgató. Hozzátette: saját vállalkozásának sikere abban áll, hogy a megszerzett erős szakmai alapokat az aktuális trendeknek megfelelően használja fel, lépést tart a világgal, ami a marketing területén az egyik legfontosabb elvárás.