– A tavaszi időszakban is kivette az intézmény a részét a védekezésből, most pedig Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezésére indult el újra az oltás a Szent Márton Járóbeteg központban. A negyedik hullám felszálló ágában vagyunk, alapvető érdek, hogy a térség valamennyi lakosa igénybe tudja venni ezt a szolgáltatást, ne kelljen beutazni Győrbe, de így tehermentesíteni is tudjuk a győri oltópontot – mondta Kovács Szabolcs ügyvezető igazgató a pannonhalmi oltóponton, majd folytatta: