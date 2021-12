A napokban bontották el azt a 120 méteres régi gátat is, amely miatt eddig a folyó egy S kanyart írt le. Mostantól egyenes az útja, keresztül a két nagy, összesen 12 méter széles és 90 méter hosszú hajózsilipen és a kisebb halátjárón. A zsilipeket nyáron napközben nagyjából háromóránként nyitják majd ki, télen valamivel ritkábban. A vízitúrázókra is gondoltak: egy-egy magányos hajó sólyázhat, de ha egy népesebb csapat fut be, ők is használhatják a zsilipet.