Csigó Ábel is 2018-ban érettségizett a Líceumban, most az ELTE bölcsészettudományi karán tanul, immár filozófia mesterszakon. Már másodszor nyerte el a Széchenyi-ösztöndíjat. Líceumi éveire visszatekintve úgy látja, az iskola közel maradt a klasszikus gimnáziumi értékekhez. Az ott eltöltött nyolc éve alatt azt tapasztalta, hogy humán beállítottságúként különösen jól tudott érvényesülni. A Líceum olyan szemléletmódot és alapot adott, amire a bölcsészettudományi tanulmányai során is kiválóan tud építeni, a számára fontos tárgyakat is magas színvonalon tanulhatta Sopron legrégibb iskolájában.

Csigó Ábel