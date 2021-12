Az alpolgármester hozzátette: a jövőben még jobban figyelnek a gyanús gépjárművekre, és ha tehetik, ellenőrzik is a szállítmányokat. Egyelőre most mást nem tudnak csinálni, mint hogy feljelentést tesznek a rendőrségen. A törvény szerint viszont a szemét elszállítása, megsemmisítése a tulajdonos feladata, még akkor is, ha semmi köze hozzá. Így a rendrakás ismét a közösség kasszáját terheli meg.