Mivel az elkövető nem rendelkezett rendszeres jövedelemmel, állandó munkaviszonnyal tavaly március 30-án egy tatabányai üzletben leemelt a polcról egy 64.999 forint értékű, áruvédelmi eszközzel ellátott elektromos fogkefét. Ezután egy 139.299 forint értékű elektromos fogkefét is el akart lopni. Magával vitt a bűncselekmény miatt alufóliával és kartonpapírral kibélelt táskát, hogy ne riasszanak be a termékek. Az áruház eladója észlelte, ahogy a férfi megpróbálja becipzározni a padlóra helyezett táskát, illetve kilógtak az elektromos fogkefék dobozai is. Amikor kérdőre vonták a lopni próbáló férfit, inkább visszatette a termékeket az üzlet polcára.

A bűncselekmény elkövetési értéke összesen 204.298 forint. Az ügyészség indítványozta az elkövető elzárását és a lefoglalt táska elkobzását. A lopással kapcsolatos felvétel megtekinthető ITT>>.