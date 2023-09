Munkahelyi ismereteit kihasználva tavaly nyáron egy nap alatt négy nem létező ingatlanra is otthonbiztosítást kötött. Ezt követően 12 esetben nem létező káreseményt jelentett be, melyekhez kapcsolódóan a biztosító tízszer ki is fizette a kárt. Összesen 7.751.532 forint értékben.

A biztosító társaság rendszerében hat jelzés érkezett a bejelentett káresemények közül, melyek elintézését a férfi magához vette és jóváhagyta. A feljelentést követően a férfi a csalással megszerzett összegeket a biztosítónak visszafizette. Az ügyészség a vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolta meg, mely bűncselekmény két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.