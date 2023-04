Családja Imre mellett áll

A férfi nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról és csak részben ismerte be a bűncselekményt. Azt állítja nem úgy történt a tragikus eset, mint ahogyan az a vádiratban szerepel. Pénteken a vádlott letartóztatásának meghosszabbításáról is döntött a bíróság: megszüntették a férfi letartóztatását és bűnügyi felügyelet alá kerül, nyomkövetővel. A tárgyalásokra lánya kónyi otthonából fog bejárni. Családja Imre mellett áll, a tárgyaláson is könnyes szemmel hallgatták nyilatkozatait.